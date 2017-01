Ce trebuie să facă toți marinarii. Sunt în pericol să nu mai poată naviga!

România furnizează aproximativ 2% din totalul personalului navigant din lume, aflându-se în primele 10 țări în ceea ce privește forța de muncă în acest domeniu, arată statisticile internaționale. Mulți navigatori ar putea rămâne însă pe uscat, dacă nu se grăbesc să urmeze cursurile organizate la Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - Ceronav. Și asta deoarece a rămas mai puțin de un an până la expirarea brevetelor şi certificatelor de capacitate ale marinarilor, care pot fi reconfirmate doar urmând cursurile obligatorii. Regulile au fost impuse de modificările aduse prin amendamentul de la Manila, iar atenționarea a fost făcută de reprezentanții instituției marți, 22 martie. Ei au precizat că cei care vor ca la 1 ianuarie 2017 să se poată îmbarca trebuie să se înscrie la cursuri când vin din voiaj. Potrivit directorului general al Ceronav, Sorin Ovidiu Cupșa, în ţara noastră sunt aproximativ 18.700 de navigatori brevetați, însă efectuează voiaje mai puțin de 16.000. ”În momentul de față noi avem cam 6.000 de navigatori (30%) care au cursurile la zi”, a precizat Cupșa. Pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea să urmeze cursurile, se va apela la colaboratori și s-ar putea organiza cursuri integral chiar și în mai și august, atunci când instituția ar trebui să intre în vacanță. ”Mai avem la dispoziție 9 luni până la intrarea în vigoare a Convenției de la Manila. Dacă sunt cereri în plus facem grupe suplimentare”, a explicat directorul. În acest an, Ceronav împlinește 40 de ani de existență, fiind printre cele mai vechi instituții de training la nivel mondial. Cu un portofoliu de 200 de cursuri, Ceronav asigură pregătirea teoretică și practică a aproximativ 40.000 de cursanți anual. La evenimentul de marcare a celor 40 de ani de la înființarea instituției, care va avea loc pe 16 și 17 iunie, este așteptat secretarul general al International Maritime Organization (IMO), Kitack Lim.