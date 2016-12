Ce trebuie să faci în cazul producerii unui cutremur!

Cutremurul din noaptea de vineri spre sâmbătă ne-a adus aminte despre faptul că trebuie să fim oricând pregătiți pentru un cataclism. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea" vin cu sfaturi pentru populație. Iată ce trebuie să faceți pentru a scăpa cu viață:

„Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, închideţi sursele de foc, adăpostiţi-vă sub o grindă de rezistenţă, un toc de uşă, sub birou sau masă. Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe geam, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul. Dacă vă aflaţi într-un spaţiu deschis, îndepărtaţi-vă de clădiri, feriţi-vă de căderea tencuielilor, coşurilor, parapetelor, evitaţi aglomeraţia și nu alergaţi. Nu blocaţi străzile, lăsaţi calea liberă pentru maşinile echipelor de intervenţie. Dacă sunteţi prins sub dărâmături, încercaţi să vă semnalaţi prezenţa folosind un fluier sau o lanternă. Loviţi ritmic într-o ţeavă sau perete astfel încât să puteţi fi localizat. Evitaţi să ţipaţi, păstraţi-vă energia! Ascultaţi anunţurile posturilor de radio şi TV şi recomandările autorităţilor", sunt recomandările ISU „Dobrogea.

Pompierii mai spun că cetățenii trebuie să învețe metode de acordare a primului ajutor medical și să aibă pregătit un kit de supravieţuire, pentru a face față situațiilor critice până la sosirea salvatorilor. „Stabiliţi un punct de întâlnire şi modalităţile de a vă contacta familia în cazul în care veţi fi separaţi în timpul cutremurului. Fiţi pregătiţi pentru eventualele replici. Opriţi alimentarea cu apă, gaz şi energie electrică", mai spun reprezentanții ISU.