“Ce urmează? Dosarul Electronic cu şină şi tablă de şah?!”

Medicii de familie, reprezentaţi de Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), şi-au manifestat, ieri, dezamăgirea pentru lipsa de reacţie a decidenţilor la problemele lor şi, implicit, ale pacienţilor. “Ne-am manifestat disponibilitatea către dialog şi parteneriat cu decidenţii din Sănătate, am înregistrat propuneri scrise cu soluţii, observaţii în termenul legal pentru proiectele de lege aflate în transparenţă decizională, am răspuns tuturor invitaţiilor şi am solicitat chiar noi întâlniri pentru a facilita dialogul constructiv şi pentru a rezolva problemele identificate, uneori în mod repetat chiar, pentru a semnala nerespectarea termenelor de răspuns”, potrivit unui comunicat semnat de preşedintele FNPMF, dr. Doina Mihăilă, şi preşedintele SNMF, dr. Rodica Tănăsescu. Cu toate acestea, spun reprezentanţii celor două organizaţii, activitatea le este pusă sub semnul ambiguităţii şi neclarităţii legislative, iar cele semnalate de ei nu şi-au găsit răspunsurile. Ei sunt extrem de indignaţi că şi în continuare le sunt imputaţi bani, deşi greşelile nu le aparţin, făcând referire la imputarea contravalorii reţetelor eliberate pensionarilor cu pensii între 0 şi 700 lei. “Medicul de familie nu trebuie să verifice situaţia financiară a pacienţilor săi, ci să-i trateze”, spun ei. Totodată, le este imputată contravaloarea reţetelor unor pacienţi care figurau internaţi, deşi spitalele nu le asigură medicamentele necesare, mai ales pe cele pentru o patologie diferită de specificul secţiei respective. “Deşi nu poate fi probat un prejudiciu în aceste cazuri, doar medicii de familie sunt vinovaţi că au respectat dreptul pacienţilor la tratament!”, potrivit comunicatului. Totodată, ei s-au mai plâns şi de imputarea unor sume în cazul colegilor care au lucrat în centre de permanenţă, dar care au eliberat şi reţetele unor bolnavi de cancer, în unele localităţi numărul medicilor oncologi fiind insuficient.

NEMULŢUMIŢI DE PACHETUL DE BAZĂ Oficialii medicilor de familie sunt de părere că proiectul pachetului de bază omite condiţii ce au fost semnalate şi fără de care nu poate fi pus în practică. De exemplu, ei au subliniat reducerea punctuală şi imediată a birocraţiei în medicina familiei: „Deşi ne-am supus legii şi folosim semnătura electronică extinsă pentru raportări la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), lucrăm online cu Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) şi emitem reţeta electronică, ni se cere în continuare să şi tipărim rapoartele trimise electronic securizat (minimum 30 pagini) şi reţetele, în condiţiile în care contractul-cadru prevede expres exclusivitatea raportării electronice“. Şi nu este tot. Ei susţin că Registrul Electronic de Vaccinare funcţionează în continuare deficitar, deşi au oferit soluţii de optimizare.

MEDICII AU CERUT MODIFICAREA IMEDIATĂ A PROTOCOALELOR TERAPEUTICE ŞI A LISTELOR DE INVESTIGAŢII MEDICALE CE POT FI RECOMANDATE DE MEDICUL DE FAMILIE, CARE SĂ PERMITĂ DIAGNOSTICAREA ŞI TRATAREA BOLILOR PRIORITARE, CU IMPACT IMPORTANT ÎN SĂNĂTATEA POPULAŢIEI.

Medicii vor, de asemenea, campanii de promovare a serviciilor de prevenţie, inclusiv vaccinarea, măsuri de informare şi de responsabilizare a pacienţilor, dar „şi realizarea de urgenţă a Contractului asigurat-asigurător definit legal, care să clarifice drepturile, dar şi obligaţiile fiecărei părţi, noi nefiind parte contractuală în raport cu pacienţii, ci medicii lor“.

AMBIGUITĂŢI ŞI CÂRPELI LEGISLATIVE Medicii susţin că Legea Sănătăţii (L95/2006) din România a fost modificată de zeci de ori. “Ultima modificare poartă data de 29 ianuarie şi este în transparenţă decizională o nouă propunere de modificare. Am sesizat de fiecare dată, cu ochiul practicianului, o serie de amendamente practice. Ne-am luptat şapte ani să impunem termenul de negociere. Parlamentul României a înţeles în vara anului trecut această necesitate şi a acceptat modificarea, care avea în fundamentare exact argumentele noastre”, spun ei, în comunicat. Sunt nemulţumiţi de faptul că a reapărut fraudulos termenul „consultare”, fără o notă de fundamentare obligatorie, care să argumenteze modificarea, ceea ce, în opinia lor, i-a întors în urmă cu opt ani. “În acest an, în loc să interconectăm bazele de date ale CNAS, ministerelor Muncii, Finanţelor, Educaţiei şi Evidenţei Populaţiei, noi cerem declaraţii pe proprie răspundere de la pacienţi, pentru corectitudinea cărora răspunde doctorul. Ce urmează? Dosarul Electronic cu şină şi tablă de şah?!”, se mai arată în informarea lor. Medicii de familie sunt nemulţumiţi că nu se apelează la metodele moderne de care dispun şi că pacienţii sunt purtaţi, astfel, pe drumuri. Ei se consideră ameninţaţi, ca breaslă profesională.

Soluţii realizabile

Reprezentanţii celor două organizaţii au venit cu următoarele soluţii: reţeta unică pentru toate categoriile de medicamente; reţeta fracţionabilă pe orizontală, cu prescriere la două-trei luni pentru pacienţii cronici stabili şi eliberarea ei lunară la farmacie; respectarea corespondenţei electronice între diferitele niveluri de asistenţă medicală; raportare electronică şi facturare electronică.