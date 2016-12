Ce va face Răducu Popescu după ce nu va mai fi inspector școlar general

Un nou inspector general va veni în curând la conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța. După ce, în februarie, nicio persoană nu a participat la concursul public pentru ocuparea postului de inspector școlar general, pentru că toți cei trei candidați au avut dosarele incomplete, Ministerul Educației a anunțat că scoate din nou la concurs postul rămas vacant. Funcția de inspector școlar general este ocupată în prezent de prof. univ. dr. Răducu Popescu, care își încheie mandatul la 31 august și nu va mai putea candida, întrucât nu îndeplinește condițiile de participare la concurs, pentru că provine din mediul universitar. El spune că, în perioada următoare, ar vrea să dedice mai mult timp familiei. ”Mă gândesc la cei doi copii pe care îi am și cu care vreau să îmi petrec mai mult timp. Misiunea pe care am avut-o la conducerea Inspectoratului nu a fost una ușoară, dar, cum sunt o persoană tenace și organizată, alături de echipa pe care am avut-o, am făcut față cu brio”, a precizat prof. Popescu în cadrul unei conferințe care a avut loc ieri, la Constanța. Potrivit anunțului postat pe site-ul ISJ (www.isjcta.ro), candidații își vor depune dosarele de înscriere în perioada 29 iunie - 12 iulie, la sediul ISJ, de luni până vineri, între orele 14.00 și 16.00. Ca și până acum, probele se vor desfășura la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în perioada 27 iulie - 7 august. Toate datele privind metodologia de organizare a concursului, actele necesare pentru înscriere, bibliografia de concurs sunt disponibile și pot fi consultate pe site-ul ISJ, la secțiunea „Comunicate de presă“.