CE vede-n roz economia românească

Comisia Europeană (CE) a îmbunătăţit uşor prognoza privind creşterea economică a României pentru 2014 şi 2015, anticipând că economia va încetini după un an agricol bun în 2013, dar va menţine o rată solidă de creştere, datorită unei reveniri a cererii interne şi a investiţiilor. Mai exact, CE anticipează că Produsul Intern Brut (PIB) al României va creşte cu 2,5% în acest an şi cu 2,6% în 2015, după o expansiune de 3,5% anul trecut, potrivit prognozei economice de primăvară, publicată ieri la Bruxelles. Anterior, în prognoza prezentată în februarie, CE estima o creştere de 2,3% pentru anul în curs, respectiv 2,5% pentru anul următor. „Cererea internă va deveni treptat principalul motor al creşterii economice, susţinută anul trecut de exporturi şi de recoltă. Investiţiile vor prinde viteză, sprijinite de o mai bună absorbţie a fondurilor UE şi de marile proiecte de infrastructură. În plus, reformele structurale, precum liberalizarea pieţei energiei şi noul cod al muncii, încep să dea roade“, potrivit raportului. CE se aşteaptă şi la o accelerare a consumului, „odată cu îmbunătăţirea încrederii consumatorilor şi creşterea venitului disponibil, pe fondul salariilor reale mai ridicate“: „Totuşi, creditarea, care a evoluat negativ anul trecut, va continua să fie limitată de procesul de dezintermediere la nivelul gospodăriilor şi băncilor“. În privinţa şomajului, CE anticipează o scădere uşoară a ratei în acest an şi în 2015, la 7,2%, respectiv 7,1%, faţă de 7,3% în 2013.