Ce vești ne dau meteorologii despre vremea pe litoral?

Vara nu se dă dusă la Constanța; cel puțin pentru următoarele 3 zile. Meteorologii anunță 3 zile cu vreme frumoasă, mai degrabă de vară, în niciun caz de toamnă. Astfel, prima zi a săptămânii vine cu temperaturi maxime cuprinse între 25 și 32 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 16 - 20 de grade C. Și ziua de marți, 19 septembrie, se anunță a fi frumoasă; maximele vor fi între 24 și 30 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 16 și 20 de grade C. Ziua de miercuri, 20 septembrie, nu vine cu modificări prea mari: maximele se vor situa în intervalul 24 și 30 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 16 și 20 de grade C. Vă vom ține la curent cu eventualele modificări.