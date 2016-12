Ce vor face în orele de religie elevii cu părinţi atei

08:59:14 / 27 Februarie 2015

cerere

In mod normal cererea este pentru a exprima dorinta ca elevul sa participe la ore de religie. Cei care nu vor asta, nu au obligatia completarii niciunei cereri. Toti dirigintii au afirmat la sedinte ca cererea de acum este pentru semestrul II, dar in cerere nu era mentionat expres acest lucru. Au mintit pentru a isi asigura introducerea orelor de religie anul scolar urmator. Ce nu am inteles eu a fost faptul ca aveau nevoie de CNP-ul parintelui. Probabil ca ISJ sa se asigure ca nu au fost completate de profesori, insa ma intreb daca ISJ s-a inregistrat la ANSPDCP, astfel incat datele personale sa fie in siguranta. Tot la sedinta am fost intrebat ce va face copilul meu in timpul orei de religie daca am optat sa nu participe. E cumva problema mea? Nu, atata vreme cat ora de religie este in interiorul programului de cursuri din acea zi desi s-a afirmat ca vor programa orele la inceputul sau sfarsitul programului...