Ce vrea Anda Adam de la 2015

Cu o zi înainte de Revelion, Anda Adam a mărturisit ce dorințe are de la noul an și ce are de gând să schimbe în viața ei. Cântăreața spune că fanii ei vor avea ocazia să asiste la show-uri cu totul și cu totul noi, începând din 2015. „În primul rând voi schimba total show-ul meu. Voi veni cu un concept nou-nouț! Fiecare piesă în parte va avea povestea ei și conceptul ei și intenționez să am și un live band pe scenă. Noul show Anda Adam va fi unul cu schimbări de costume, recuzită, schimbări de look. O să fie cel mai tare show din România!”, a dezvăluit Anda.

Frumoasa artistă petrece Anul Nou pe scenă, dar se va și distra până dimineață. „Voi fi pe scenă bineînțeles, ca în fiecare an, iar după aceea voi petrece cu iubitul meu și prietenii mei până în zorii zilei. Îmi doresc în noul an multă sănătate ca să le pot face pe toate pentru că mi-am propus să fac și să schimb multe lucruri în 2015. Și în al doilea rând, hituri și succes ca și până acum”, a spus cântăreața.