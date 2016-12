Ce vrea PSD pentru Sănătate: 8 spitale regionale și centre medicale ultraperformante

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, vineri, obiectivele din domeniul sănătății cuprinse în programul de guvernare al social democraților, principala temă fiind „pacientul - prima prioritate a oricărei reforme“, scrie agerpres.ro. În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii medicale, PSD intenționează construirea, până în 2020, a spitalului republican „Carol Davila“, cu peste 2.500 de paturi. Investițiile la capitolul Sănătate sunt estimate, pentru următorii patru ani, la 5 miliarde de euro, din care 3,5 milioane euro prin fondul suveran de dezvoltare și investiții, 300 milioane de euro din fonduri europene (programul operațional) și 800 milioane de euro de la bugetul de stat. De asemenea, PSD promite în programul de guvernare în domeniul sănătății salarii pentru medici, din 2018, care pornesc de la 1.200 de euro brut pentru un medic rezident debutant până la 3.600 de euro brut pentru un medic primar gradul V ce lucrează în sistemul de urgență, precum și un mare spital în Capitală. Astfel, suplimentar, social democrații promit un tichet de vacanță pe an pentru toți bugetarii din sistemul medical, la nivelul salariului minim pe economie din acel an, un fond de premiere în limita a 5% din cheltuielile de salarizare la nivelul fiecărui ordonator de credite, pe baza unor criterii de performanță transparente, stabilite cu sindicatele. La acestea se adaugă subvenționarea chiriilor pentru locuințele medicilor. Printre promisiuni se mai numără dublarea salariilor de la 1 ianuarie 2018 pentru asistenții medicali, 2.150 lei salariul minim brut pentru infirmieri și asistenții sociali, 2.250 lei salariul minim brut pentru angajații cu studii medii de asistență socială și 2.500 lei salariul minim brut pentru angajații cu studii superioare de asistență socială.

SPITAL REGIONAL LA CONSTANȚA?

PSD mai are în vedere construirea, până în 2020, a opt spitale regionale, unul dintre acestea urmând să fie amenajat în municipiul Constanța, care să aibă 800 de paturi și să deservească pacienții din întreaga regiune de sud-est: județele Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați și Vrancea. Amintim că autoritățile locale din județul Constanța sunt în discuții cu cele centrale pentru construirea unui spital regional la malul mării de aproape 10 ani. De la demararea discuțiilor cu privire la înființarea unei asemenea unități sanitare, autoritățile și-au făcut treaba. Au identificat terenul (e vorba de un imobil situat în cartierul Viile Noi, zona Sere, și care a fost transferat din administrarea Ministerului Apărării Naționale la Ministerul Sănătății) și au realizat întreaga documentație, inclusiv proiectul tehnic. Numai că, în mod surprinzător, Guvernul a tăiat Constanța de pe lista spitalelor regionale, lăsând doar unitățile de la Iași, Cluj-Napoca și Craiova. Nimeni nu a putut să explice de ce Executivul a tăiat Constanța de pe lista spitalelor regionale. Surprinzător este faptul că doar autoritățile de la malul mării au fost pregătite pentru a demara lucrările. Dacă Iașiul și Craiova nu au reușit încă să identifice un teren pentru construcția unei astfel de unități spitalicești, Cluj-Napoca nu are nici măcar documentația realizată. Parlamentarii social democrați din Constanța au declarat în mai multe rânduri că nu își pot explica de ce Guvernul nu ia în calcul amenajarea unui spital regional în Dobrogea. Printre aceștia se numără și senatorul Nicolae Moga, care a trimis adrese la mai multe instituții ale statului. „Am trimis adrese către instituțiile care ar putea fi implicate în proiect, inclusiv Președinției și europarlamentarilor români. În schimb, am primit doar răspunsuri evazive. Este inadmisibil ca sud-estul României să nu aibă un spital regional. Argumentele în favoarea Constanței sunt incontestabile. Județul nostru este într-o poziție strategică atât din punct de vedere militar, cât și economic. Avem Portul Constanța și Centrala Nucleară Electrică. Mai punem la socoteală și faptul că litoralul românesc atrage anual milioane de turiști. În aceste condiții, pe litoral există o singură unitate de primiri urgențe dotată cu aparatură medicală de calitate. Adică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă“, a spus senatorul social democrat Nicolae Moga, în urmă cu câteva săptămâni.