Ce vreme ne aduce începutul de toamnă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a realizat o estimare a valorilor termice și a precipitațiilor până la 6 septembrie. Astfel, până sâmbătă, 29 august, temperaturile vor fi în creştere în Dobrogea, iar vremea va deveni călduroasă, cu o medie a maximelor ce va depăşi 30 de grade C. Astăzi, de exemplu, maxima va ajunge până la 32 de grade C, iar mâine - până la 30 de grade C. După 1 septembrie, toamna își intră în drepturi, așa că se va reveni treptat la regimul termic normal, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 26 de grade C. Temperaturile minime vor avea aceeaşi tendinţă. Media lor va urca până la 19 - 20 de grade C la sfârşitul acestei săptămâni, iar între 4 și 6 septembrie se va situa în jurul valorii de 17 grade C. Este posibil să plouă slab spre sfârșitul intervalului. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice, şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.