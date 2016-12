„Ce, vreţi să îmbrăţişez gardianul?”

Gigi Becali şi-a jucat, ieri, ultima carte în faţa magistraţilor Curţii de Apel Constanţa, unde s-a judecat contestaţia lui împotriva deciziei Tribunalului Constanţa de a-i respinge cererea de întrerupere a pedepsei. Latifundiarul, care a purtat şi de această dată guler cervical, a aşteptat în boxa arestaţilor, în vreme ce sala de judecată s-a umplut până la refuz cu prieteni, rude, dar şi admiratori ai lui Becali. Dezbaterile au fost pornite de avocata latifundiarului, Maria Vasii, care a avut o pledoarie bine pregătită, cu exemple concrete din jurisprudenţa naţională şi europeană, în care deţinuţi condamnaţi la 18 ani de detenţie au beneficiat de întreruperea executării pedepsei din motive medicale. Aceasta a criticat dur decizia Tribunalului Constanţa. „Judecătorul nu trebuia decât să ia act de concluziile medicilor legişti, care au spus în raportul medico-legal că Gigi Becali suferă de o boală gravă, ce nu poate fi operată în sistemul penitenciar şi care face imposibilă continuarea detenţiei. Contrar celor susţinute de medici, judecătorul de fond spune că această boală, discopatie cervicală, nu-l împiedică pe clientul meu să rămână în închisoare. În acest fel este încălcată grav Convenţia Europeană”, a afirmat Maria Vasii. Ea a prezentat o imagine apocaliptică cu un Gigi Becali legat de pat, cu o mână încătuşată şi cu cealaltă în perfuzie, „abuzat emoţional de mila pacienţilor din salon”... „Dacă aveţi convingerea că ţinerea lui Becali în detenţie nu-i înrăutăţeşte starea de sănătate, atunci ţineţi-l acolo. În caz contrar, vă rog să-l eliberaţi”, a încheiat Maria Vasii.

NEDUMERIRE Pledoaria ei l-a impresionat până la lacrimi pe Becali. „Avocata mea a spus aşa de clar lucrurile că eu nu mai am ce adăuga. Până acum, eram eu mai tare decât avocaţii mei. Azi, însă, am rămas mut”, a afirmat Becali. Şi-a găsit totuşi cuvintele şi a vorbit preţ de jumătate de oră, gesticulând şi invocând, din când în când, divinitatea. „Sunt două luni de când s-a făcut expertiza medico-legală, iar statul român nu mi-a propus nicio unitate medicală din reţeaua Ministerului Sănătăţii la care să mă operez. Un medic constănţean mi-a spus: „Băi, Becali, eu te pun acum pe masă şi te operez, dar suntem în România şi nu este cazul”“, a afirmat Becali. Dacă, până ieri, finanţatorul Stelei susţinea că vrea ca intervenţia chirurgicală să aibă loc în Germania, acum s-a răzgândit. „Bine, accept să mă operez în România, dar la o clinică privată din Bucureşti, unde am aflat, însă, că nu este acceptată păzirea salonului pacientului. Înainte de operaţie, eu vreau să-mi îmbrăţişez mama, soţia, fiicele, ca să-mi dea putere. Ce, vreţi să îmbrăţişez gardianul? Vreau să mă duc două-trei zile la mănăstire, să mă rog pentru reuşita operaţiei”, a mai spus Gigi Becali. El s-a întrebat retoric: „Pe cine deranjează că mă operez, apoi mă întorc la puşcărie şi-mi execut restul pedepsei? Doar nu sunt condamnat la moarte... Nu înţeleg de unde atâta încrâncenare împotriva mea!”. La ieşirea din sală, finanţatorul Stelei s-a închinat de mai multe ori şi i-a spus procurorului DNA, care ceruse anterior instanţei să-i respingă cererea de eliberare temporară, că nu este supărat pe el. Instanţa va da astăzi verdictul final.