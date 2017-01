Ce zic politicienii din Constanţa despre Legea “Big Brother”

08:54:06 / 12 Iulie 2014

atunci de ce LONDRA e toata supravegheta video????

Lasati-o mai moale cu vrajeala asta!!!! Dati liber la hoti, daca asta vreti!!! Cum sa te mai aperi de rau-facatori in tara asta??? Suntem mai catolici decat PAPA. In afara de motivul asta sec ca ne apara drepturile mai exista vreunul care sa se opuna unei legi ca lumea??? AM DREPTUL LA VIATA INTIMA SI PRIVATA DAR NU AM LOC DE MUNCA....POLITICIENII NU FAC NIMIC PENTRU ASTA...NU AVEM CASE SI NI SE VIOLEAZA DREPTUL LA VIATA INTIMA SI PRIVATA...MA APUCA RASUL...AVEM DREPTUL LA VIATA INTIMA SI PRIVATA DAR DU-TE LA POLITIE SI RECLAMA CA TI S-A FURAT CEVA...O SA TI SE SPUNA CA NU AU PROBE...ATUNCI DA-LE MANA LIBERA SI APOI CERE-LE!!!! ASTA INSEAMNA CIVILIZATIE!!! NU LUAM BUTELIE CA FACE EXPLOZIE SAU MASINA CA FACEM ACCIDENT...NU DAM O LEGE FOLOSITOARE CA SE INCALCA DREPTURI...DAR DE CONTROL LA APLICAREA LEGII NU ATI AUZIT?????/ CONCLUZIA...LASATI-O MAI MOALE CA DE AIA SUNTEM IN URMA SI A AFRICANILOR...