Cea de-a III-a ediţie a Concursului Internaţional Artensive, la final

Catedra de Arte Plastice şi Decorative a Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius” a organizat, sîmbătă şi duminică, la Galeriile de Artă Mamaia, cea de-a treia ediţie a Festivalului şi Concursului Internaţional Artensive ’03. Concursul s-a desfăşurat pe mai multe secţiuni: design (lucrări de graphic design, design şi fotografie artistică), fotografie, performing sunet şi film, dar şi instalaţie. În competiţie au intrat 24 de studenţi din Constanţa, Bucureşti, Iaşi, Istanbul, Varna, Cernăuţi şi Paris. Lucrările tinerilor artişti au fost departajate şi apreciate de un juriu format din: lect. drd. Eduard Andrei - membru al Uniunii Artiştilor Plastici (UAP), Gabriela Gheorghe - membru UAP, asist. drd. Costin Tescu şi lect. drd. Gheorghe Farcaşiu (preşedinte). Iată care sînt cîştigătorii fiecărei secţiuni, aceştia primind din partea organizatorilor diplome şi cîte 500 de lei: Marius Vătămanu (fotografie), student în anul I, la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”, Alin Decebal Mihail (graphic design), student în anul al III-lea, la aceeaşi facultate, Cosmin Grosu (instalaţie), student în anul al II-lea, la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”, „Silent Brass” (performing sunet şi imagine) din Iaşi. „Am participat la toate ediţiile, încă de la înfiinţarea acestui festival. La ediţia aceasta am prezentat 18 lucrări. Nu am avut emoţii, m-am obişnuit deja! Şi anul trecut am cîştigat premiul special la secţiunea design”, a declarat cîştigătorul secţiunii de graphic design, Alin Decebal Mihail.

De asemenea, cîştigătorul marelui premiu, în valoare de 700 de lei, este Ştefan Dragu din Bucureşti, care a mai fost răsplătit, de către Event Studio, cu o şedinţă foto şi un catalog de prezentare. Artistul s-a remarcat prin creaţiile sale inedite, participînd cu lucrări la majoritatea secţiunilor.

Organizatorul Festivalului şi Concursului Internaţional Artensive ’03 este Catedra de Arte Plastice a Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius”, reprezentată de lect. univ. drd. Daniela Ţurcanu-Caruţiu - şef de catedră, asist. univ. Anamaria Baciu - coordonatorul proiectului şi prep. univ. Ovidiu Felipov - şef de proiect. „Este un festival multimedia cu patru secţiuni, care s-a desfăşurat pe parcursul a două zile. Numărul total al lucrărilor înscrise în concurs a fost de aprox. 50. În cadrul evenimentului, o serie de studenţi au prezentat scurtmetraje cu teme sociale, iar în prima zi au venit DJ din ţară şi din Constanţa”, a spus şeful de proiect, prep. univ. Ovidiu Felipov. Acest festival urmăreşte ruperea graniţelor dintre arte prin crearea unui eveniment artistic „interarte” într-un spaţiu neconvenţional, crearea unei opere deschise în care spaţiul pune în valoare opera şi opera pune în valoare spaţiul. Organizatorii au pus accentul pe actul creator ca atare, pe experiment, atenţia publicului fiind captată prin mijloace multimediale, prin iniţierea unei acţiuni artistice tip Performance.