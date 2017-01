Cea mai aşteptată peliculă în SUA, în 2015

Noul film din franciza ”Războiul Stelelor / Star Wars” este cea mai aşteptată producţie cinematografică din 2015 de către publicul din SUA, potrivit unui sondaj efectuat de Fandango, o companie care vinde bilete de cinema. Experţii de la Hollywood se aşteaptă ca 2015 să fie un an foarte profitabil pentru studiourile de film americane. În 2015, filme precum ”Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron / Avengers: Age of Ultron” şi ”Jocurile foamei: Revolta - Partea a II-a / The Hunger Games: Mockingjay - Part 2” sunt de asemenea aşteptate să înregistreze succese uriaşe de box office, experţii considerând că vor ajuta la depăşirea valorii record înregistrate în 2013 în ceea ce priveşte vânzările de bilete în cinematografele americane, când industria filmului a încasat 11 miliarde de dolari din vânzarea de bilete. Potrivit boxofficemojo.com, până în prezent, nivelul încasărilor din vânzările de bilete de cinema în SUA, în 2014, se situează la 9,4 miliarde de dolari.

Noul film din seria ”Războiul Stelelor”, care este primul produs de Walt Disney Co, va fi lansat în cinematografe pe 18 decembrie, regia fiind semnată de cineastul J.J Abrams, cunoscut pentru realizarea filmelor din seria ”Star Trek”. Actriţa Jennifer Lawrence, protagonista seriei de filme ”Jocurile foamei / Hunger Games”, este vedeta pe care spectatorii de cinema au declarat că îşi doresc cel mai mult să o vadă, pentru al doilea an la rând, potrivit sondajului Fandango, realizat pe un eşantion de 1.000 de persoane. Ultima peliculă din seria ”Jocurile foamei”, produsă de Lions Gate, este programată pentru lansarea în cinematografe pe 20 noiembrie 2015. Filmul ”Jocurile foamei: Revolta - Partea I / The Hunger Games: Mockingjay - Part 1”, lansat în noiembrie 2014, a obţinut, până în prezent, 306,7 milioane de dolari din încasări, în cele cinci săptămâni de difuzare în cinematografele americane. Pelicula este pe locul al doilea, după ”Gardienii Galaxiei / Guardians of the Galaxy”, în topul încasărilor din SUA pe anul 2014. Robert Downey Jr, care va reveni în 2015 ca Tony Stark / Omul de Oţel în continuarea peliculei cu super-eroi ”Răzbunătorii / The Avengers” din 2012, produsă de Disney, este actorul pe care spectatorii americani de cinema vor cel mai mult să-l revadă pe marele ecran, potrivit Fandango.

Printre alte titluri aşteptate cu nerăbdare de spectatorii americani se află thrillerul erotic ”Cincizeci de umbre ale lui Grey / Fifty Shades of Grey”, produs de Focus Features, parte a Universal Pictures şi ”Jurassic World”, un film cu care studiourile Universal vor să reînvie franciza ”Jurassic Park” a peliculelor cu dinozauri. Actorul Jamie Dornan, protagonistul din ”Cincizeci de umbre ale lui Grey” a fost ales drept vedeta masculină cu cel mai bun debut, în timp ce Daisy Ridley, care va apărea în noul film al seriei ”Războiul Stelelor”, a obţinut titlul similar la categoria feminină, potrivit sondajului Fandango. La categoria cele mai aşteptate filme de familie, pe locul întâi în topul dorinţelor spectatorilor americani s-a clasat filmul de desene animate ”Minions”, parte a francizei ”Sunt un mic ticălos / Despicable me”. Animaţia este urmată de ”Cinderella”, ”Inside Out”, ”Peanuts” şi ”Pan”.