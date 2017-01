Cea mai bine plătită vedetă TV din SUA

Oprah Winfrey este cea mai bine plătită vedetă de televiziune din Statele Unite, într-un top realizat de revista americană “TV Guide”, pentru numărul din 23 iulie, alături de celebrităţi precum Simon Cowell, Charlie Sheen sau Eva Longoria, deşi diferenţele sînt considerabile.

Realizatoarea emisiunii “The Oprah Winfrey Show” cîştigă în jur de 260 de milioane de dolari pe an şi este urmată în clasamentul general de producătorul muzical Simon Cowell, un obişnuit al juriilor emisiunilor TV de descoperire de talente, printre care şi “American Idol”. Cowell cîştigă însă doar 45 de milioane de dolari. Locul trei în clasamentul veniturilor îi aparţine judecătoarei Judy (Judith Sheindlin), cu 30 de milioane de dolari, urmată de Katie Couric de la CBS, cu 15 milioane de dolari şi actorul Zach Braff din “Scrubs”, cu 15 milioane de dolari. În cazul primilor cinci clasaţi, salariile sînt cele anuale, spre deosebire de cei care urmează în topul vedetelor din prime-time cu cele mai mari venituri, care primesc salarii pentru fiecare episod în care apar pe micul ecran. Printre aceştia se numără William Petersen (“CSI”, plătit cu 500.000 de dolari pe episod), Charlie Sheen (“Doi bărbaţi şi jumătate”, 350.000 de dolari) sau Mariska Hargitay (“Lege şi ordine”, 350.000 de dolari), care se află între primii cinci clasaţi. Locul următor în topul încasărilor e ocupat de Julia Louis-Dreyfus, cunoscută din “Seinfeld”, care acum joacă în “New Adventures of Old Christine” şi este plătită cu 225.000 de dolari pe episod. Ea e urmată de Ellen Pompeo, din “Anatomia lui Grey”, care cîştigă pentru un episod 200.000 de dolari, aceeaşi sumă ca şi Eva Longoria din “Neveste disperate”.

Urmează secţiunea vedetelor din programele din timpul zilei de la televiziunile americane, ale căror cîştiguri sînt calculate anual. Astfel, judecătoarea Judy, cu 30 de milioane de dolari, domină această secţiune, la mare distanţă de realizatori precum Ellen DeGeneres (5 milioane de dolari), Jerry Springer (3-4 milioane de dolari) sau Tyra Banks (3,5 milioane de dolari).