Cea mai bună piesă a trupei The Beatles

Piesa ”A Day in the Life”, compusă de John Lennon şi Paul McCartney în anul 1967, s-a clasat pe prima poziţie în Topul 100 al celor mai bune cântece lansate de trupa The Beatles, alcătuit de revista ”Rolling Stone”. Pe locul al doilea s-a clasat single-ul ”I Want to Hold Your Hand”, lansat în anul 1963, iar locul al treilea a revenit piesei ”Strawberry Fields Forever”. Topul The Beatles: 100 Greatest Songs a fost alcătuit de editorii celebrei reviste muzicale pentru a marca împlinirea a 40 de ani de la lansarea celui de-al 12-lea album de studio al trupei britanice, care a fost şi ultimul, intitulat ”Let It Be”, din anul 1970. ”Lennon, McCartney şi Harrison aveau standarde uimitor de înalte în calitate de compozitori”, scria Elvis Costello într-un articol introductiv publicat în prestigioasa revistă. ”Apoi, ei au început să crească: de la versuri simple de dragoste la poveşti complexe pentru adulţi şi până la idei mai profunde, pe care nu te-ai aştepta să le descoperi în versurile unor piese pop”, a adăugat acesta.

Piesa ”Yesterday”, compusă de Paul McCartney în 1965, s-a clasat pe locul al patrulea, iar ”In My Life”, extras de pe albumul ”Rubber Soul”, a ocupat poziţia a cincea. Topul 10 a fost completat, în ordine, de alte piese celebre: ”Something”, ”Hey Jude”, ”Let It Be”, ”Come Together” şi ”While My Guitar Gently Weeps”. Trupa The Beatles, formată din Paul McCartney, John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr, a fost una dintre cele mai faimoase şi de succes formaţii din istoria muzicii, cu peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.