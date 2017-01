Editorii publicaţiei ”News Musical Express” (NME) au realizat un top complet alcătuit din 150 de melodii ale ultimilor 15 ani. Piesa ”Paranoid Android” a trupei Radiohead a fost desemnată cea mai bună piesă din ultimii 15 ani, de publicaţia de specialitate NME. Topul încununează 15 ani de existenţă a ediţiei online a revistei. Piesa ”Paranoid Android” este urmată de ”Rebellion (Lies)” a trupei Arcade Fire, urmată de single-ul ”Hey Ya\" al trupei Outcast, în timp ce ”Last Nite” al trupei The Strokes şi hitul trupei The Killers ”Mr. Brightside” completează Top 5. Pe următoarele poziţii se regăsesc piesele ”Fell in Love with a Girl” a trupei The White Stripes, ”Over an Over” a trupei Hot Chip, ”Rehab” a regretatei Amy Winehouse, ”Bittersweet Symphony” a trupei The Verve şi ”Time for Heroes” a celor de la The Libertines.

NME este o cunoscută publicaţie de muzică din Marea Britanie, aflată pe piaţă din martie 1952. La început era un ziar de muzică, însă în anii \'80 a trecut la formatul de revistă. A fost primul ziar britanic care a inclus un chart de single-uri, în ediţia din 14 noiembrie 1952. În anii \'70 era cel mai bine vândut ziar de muzică din Marea Britanie. Ediţia online, NME.com, a fost lansată în 1996 şi are în prezent cinci milioane de utilizatori pe lună.