Cea mai bună trilogie cinematografică

Seria de filme ”The Lord of the Rings” a fost votată cea mai bună trilogie din istoria cinematografiei, urmată de primele filme ”Star Wars” şi de ”Back to the Future”, potrivit unui sondaj online realizat în rândul cinefililor din toată lumea. Podiumul stabilit prin acest inedit sondaj este confirmat de încasările peliculelor şi de premiile obţinute. Astfel, ultimul film ”The Lord of the Rings”, lansat în 2003, are în palmares nu mai puţin de 11 Oscaruri şi este al treilea în box office-ul din toate timpurile, cu 1,13 miliarde de dolari încasaţi din vânzarea de bilete în toată lumea. Primul film din seria SF ”Star Wars” a primit şase Oscaruri şi a realizat încasări de aproape 800 de milioane de dolari, iar pelicula ce a inaugurat seria de comedii ”Back to the Future” are un Oscar şi peste 350 de milioane de dolari în box-office. Sondajul referitor la trilogiile cinematografice a fost realizat de prestigioasa publicaţie de profil ”Empire”.