China se va putea mândri cu cea mai ecologică clădire din lume. Aceasta este în formă de floare, se numeşte Wuhan Energy Flower şi va produce zero emisii de carbon. Concepută de compania olandeză Grontmij şi de firma arhitecţilor Soeters Van Eldonk, această clădire este prima din lume care a primit acreditarea verde Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), care nu este deloc uşor de obţinut.

Forma clădirii este inspirată de cea a unei cale, este situată în Wuhan, are o înălţime de 140 de metri şi a fost concepută în aşa fel încât să îşi producă singură electricitate şi umbră în zilele toride de vară. Un sistem de panouri solare instalat pe acoperişul clădirii şi o serie de turbine eoliene verticale asigură alimentarea cu energie electrică a clădirii. Apa de ploaie este colectată într-un bazin, filtrată şi folosită apoi în interiorul clădirii. Vârful construcţiei are şi el un rol important de a încălzi, respectiv răci întreaga construcţie în funcţie de sezon. Construcţia va începe în luna noiembrie, dar nu are fixat şi termenul când va fi dată în folosinţă.