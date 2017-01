Lungmetrajul de debut al lui Radu Jude, „Cea mai fericită fată din lume\" şi coproducţia Ungaria/ România/Marea Britanie „Katalin Varga\", de Peter Strickland, sînt în competiţia oficială a Festivalului Nouveau Cinema de la Montreal, desfăşurat între 7 şi 18 octombrie. Filmul lui Radu Jude şi coproducţia „Katalin Varga\" concurează cu alte 16 pelicule pentru premiul cel mare al festivalului, „Lupoaica de Aur”.

Printre celelalte pelicule din competiţia oficială se află filmul american „Prince of Broadway\", de Sean Baker, o dramă despre doi imigranţi din Manhattan, care a obţinut deja premiile juriilor la festivalurile de la Los Angeles şi Torino, filmele canadiene „Les Signes Vitaux\", de Sophie Deraspe şi „Skidlove\", de Ryan Arnold şi „Canine\", semnat de regizorul grec Yorgos Lanthimos. Acestora li se adaugă „Double take\", de Johan Grimonprez, o coproducţie Benelux, „Eamon\", de Margaret Corkery (Irlanda), „La Famille Wolberg\", de Axelle Ropert (Franţa), „Fausta: La Teta Asustada\", semnat de regizoarea peruană Claudia Llosa şi realizat în coproducţie cu Spania, „The Girl\" de Fredrik Edfeldt (Suedia), „Koma\", de Ludwig Wüst (Austria), „Left Handed\", de Laurence Thrush şi „The Red Race\", o coproducţie China/Germania în regia lui Chao Gan. Competiţia oficială este completată de titlurile: „Should I Really Do It?\", al regizorului turc Ismail Necmi, „Angel at Sea\", de Frédéric Dumont, o coproducţie Canada/ Belgia şi „Unmade Beds\", de Alexis Dos Santos (Marea Britanie). La cea de-a 38-a ediţie a Festivalului Nouveau Cinema de la Montreal vor fi prezentate în total 250 de filme din 48 de ţări.

Festivalul se deschide, pe 8 octombrie, cu premiera mondială a peliculei „Ladies in Blue\", semnată de regizorul canadian Claude Demers şi se va încheia cu filmul „Happy End/ Les derniers jours du monde\", al fraţilor Arnaud şi Jean-Marie Larrieu, o coproducţie Franţa/Spania/Taiwan. Totodată, de la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto ajung spre a fi proiectate la Montreal „Anticrist\", de Lars von Trier, „Bluebeard/ La barbe bleue\", o adaptare a poveştii „Barbă albastră\", semnată de regizoarea franceză Catherine Breillart şi „The Time That Remains\", de Elia Suleiman, o analiză a creării statului Israel. O retrospectivă a filmelor lui Jane Campion este, de asemenea, inclusă în programul acestei ediţii a Festivalului Nouveau Cinema de la Montreal.

„Cea mai fericită fată din lume\" are la bază întîmplări reale, devenind, treptat, dintr-o comedie bazată pe atenţia maniacală concentrată asupra tipurilor umane şi detaliilor ironice şi pitoreşti, o dramă sufocantă de familie, o poveste care, în ciuda sîmburelui previzibil, atrage şi capătă dimensiuni dramatice. Filmul a fost prezentat la Cannes, în Programul ACID (Association du Cinema Independant pour sa Diffusion). Pelicula a cîştigat premiul FIPRESCI la Festivalul Internaţional de Cinema Independent IndieLisboa, premiul CICAE (Confederation Internationale des Cinemas d\'Arts et d\'Essai) la Festivalul de la Berlin, premiul pentru cel mai bun scenariu (Radu Jude & Augustina Stanciu) la Festivalul Internaţional de Film B-EST şi o menţiune specială a juriului pentru cea mai bună actriţă (Andreea Boşneag), la festivalul goEast de la Wiesbaden, distincţie „creată\" special de juriul evenimentului pentru foarte tînăra artistă.

Cu acţiunea plasată undeva în Transilvania, „Katalin Varga\" spune povestea unei femei care a fost violată şi, după ani, merge împreună cu fiul său (născut în urma respectivului viol) să se răzbune. În film joacă doi actori ai Teatrului Maghiar de Stat din Cluj - Hilda Péter şi Tibor Pálffy. Filmul, cu o imagine remarcabilă, prezintă peisaje idilice ale Transilvaniei, pe fundalul cărora se desfăşoară o dramă ce capătă, pe alocuri, accente horror. Pentru rolul principal din acest film, Hilda Péter a primit premiul pentru interpretare la Festivalul de Film de la Bruxelles.