Cea mai „fierbinte“ maşină din Europa

CARACTERISTICI POZITIVE O serie de analişti au scris pentru ”The New York Times” un editorial laudativ la adresa Daciei. Analiştii afirmă că marca românească are monopol pe piaţa europeană a automobilelor low-cost, poziţie asigurată pentru următorii 3-5 ani, având în vedere că rivalii de la Renault nu ştiu cum să reacţioneze. Oferind automobile care îşi fac treaba la preţuri mici, de la 7.700 euro cu tot cu taxe, Dacia şi-a făcut loc într-o Europă afectată de incertitudini economice şi şomaj ridicat, notează ”The New York Times”, care face referire la datele privind înmatriculările de autoturisme noi din UE din primele 11 luni ale acestui an, publicate de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile.

Vânzările Dacia în UE au crescut cu 21,1% în primele 11 luni din 2013, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 260.500 de unităţi. Singurele mărci care se apropie de acest ritm de creştere sunt Mazda şi Jaguar, care au avansat cu 15,6% fiecare, însă cu un volum al vânzărilor mult mai mic, de 130.300 automobile în cazul mărcii nipone, respectiv 24.600 pentru autoturismul britanic. Cota de piaţă a mărcii româneşti în UE a crescut la 2,4% în acest an, faţă de 1,9% în primele 11 luni din 2012. Astfel, Dacia ar putea fi ”maşina potrivită la momentul potrivit” în Europa, având în vedere situaţia economică de pe continent.

MONOPOLUL SĂRACILOR Analistul Jens Schattner, de la biroul din Frankfurt al băncii de investiţii Macquarie, spune că o Dacie ar fi groaznică pentru cineva obişnuit să conducă un Mercedes sau un BMW, dar reprezintă o soluţie de încredere pentru clienţii care caută strictul necesar. ”Dacă ai nevoie să ajungi din punctul A în punctul B, Dacia oferă o tehnologie simplă, pe care te poţi baza, şi primeşti trei ani de garanţie. Este tot ceea ce ai nevoie”, a afirmat acesta. În continuare, Jens Schattner notează că Dacia are poziţie de monopol pe piaţa automobilelor entry-level, cu funcţii de bază, din Europa, poziţie pe care o va ocupa pentru cel puţin următorii 3-5 ani, deoarece rivalii companiei nu au decis încă cum să reacţioneze.

Succesul Dacia în Europa reflectă bifurcarea industriei auto în contextul crizei. Mărcile ieftine şi cele de lux înregistrează creşteri, în timp ce zona de mijloc a pieţei stagnează. La Renault, Dacia a contribuit la îmbunătăţirea profitabilităţii, în timp ce concurenţii grupului au probleme. Vânzările auto din UE sunt la minimul ultimilor 20 de ani, însă au apărut semne modeste de revenire. Înmatriculările de autoturisme noi au urcat uşor în septembrie, octombrie şi noiembrie, după patru ani de scădere continuă, afişând un declin de 2,7% pentru primele 11 luni ale anului faţă de aceeaşi perioadă din 2012, potrivit datelor ACEA.

FORŢĂ DE MUNCĂ IEFTINĂ Dacia investeşte sume mici în marketing, iar costurile de distribuţie sunt relativ reduse, deoarece automobilele sunt vândute prin reţeaua de dealeri Renault. De asemenea, marca românească nu vine cu discounturi. Totodată, forţa de muncă ieftină din România contribuie la competitivitatea mărcii, însă Renault a avertizat în acest an că ar putea transfera o parte din producţie în Maroc, dacă angajaţii de la Piteşti nu îşi temperează pretenţiile salariale, scrie publicaţia americană.

Renault a avut grijă să separe cele două mărci ale grupului pe piaţa europeană, deoarece imaginea Dacia nu este atât de prestigioasă precum marca franceză. Cu toate acestea, există pericolul ca Dacia ”să canibalizeze” modelele mai ieftine marca Renault, afectând astfel marjele de profit. Platforma pe care au fost construite modelele Dacia din Europa a fost preluată de Renault şi pe pieţe mari din afara continentului, inclusiv India şi Brazilia, unde automobilele sunt vândute sub marca franceză. Astfel, grupul francez a înregistrat anul trecut, pentru prima dată, vânzări mai mari în afara Europei decât pe continent. Următoarea ţintă a platformei entry-level este piaţa din Indonezia, iar în acest moment nu există planuri pentru SUA şi China. Marja de profit a Renault în zona low-cost este de circa 8% pe plan mondial, nivel apropiat de câştigurile producătorilor germani de automobile premium, precum Mercedes Benz sau BMW.

Rivalii de la Renault sunt atenţi la evoluţia Dacia. Şefii gigantului Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, au afirmat anterior că există planuri pentru o gamă de modele low-cost undeva în următorul an, cu condiţia ca o astfel de platformă să fie în acelaşi timp profitabilă şi să corespundă standardelor grupului. În primele 11 luni ale anului, unul din patru automobile vândute în Europa au fost produse de Volkswagen. Cu o cotă de piaţă de 25%, în urcare uşoară faţă de 24,8% în ianuarie-noiembrie anul trecut, Volkswagen a livrat 2,731 milioane de autoturisme, în scădere cu 2,1% de la 2,79 milioane unităţi. În acelaşi timp, vânzările Renault în UE au urcat cu 2,4%, de la 955.900 la 979.200 maşini, deşi marca franceză a consemnat un declin de 3%. Livrările Peugeot, rivalul francez al Renault, au coborât cu 9,6% de la începutul acestui an, la 1,213 milioane unităţi.