O carte consacrată lui Michelangelo, considerată de mulţi specialişti cea mai frumoasă carte de arte din lume, a fost lansată la Bologna, în Italia, într-un tiraj de doar 99 de exemplare, la preţul de 100.000 de euro bucata. Cartea, intitulată “Michelangelo, mîna savantă”, are o copertă sculptată în marmură, este tipărită cu o cerneală al cărei secret se află în reţetele antice ale scrierii, iar textul este imprimat pe un pergament fin. Lucrarea are o lungime de 68 de centimetri şi o lăţime de 42 de centimetri, iar coperta are forma unei plăci din marmură încastrată într-un cadru acoperit cu catifea roşie. Cartea cuprinde 264 de pagini care conţin gravuri, fotografii şi texte. Semnele de carte sînt din hîrtie marmorată aurită.

Michelangelo, geniu al Renaşterii prin excelenţă, a fost omagiat astfel cu ocazia împlinirii a 500 de ani de cînd artistul a început să picteze Capela Sixtină. Coperta din marmură este o reproducere a basoreliefului “Fecioara pe scară”, prima lucrare a lui Michelangelo. Marmura a fost adusă din cariera Polvaccio din Carrare, redeschisă cu această ocazie, de unde sculptorul se aproviziona pentru lucrările sale. Vechile lui desene sînt reproduse pe o hîrtie care imită foarte bine hîrtia originală. Cele 83 de fotografii sînt imprimate pe hîrtie mată. Cerneala pentru scrierea textului în limba italiană despre viaţa lui Michelangelo are la bază o reţetă foarte veche, fără aditivi chimici şi este făcută să dureze 500 de ani şi chiar mai mult. Între trei şi şase luni sînt necesare pentru realizarea fiecărui exemplar al acestei cărţi. 20 de copii au fost deja fabricate, zece au fost livrate sau sînt pe cale să fie livrate. Una a fost cumpărată de muzeul Prado, iar altele două, de către două staruri rock. Cei care nu îşi pot permite să cumpere această carte o pot citi pe Internet, pe adresa fmronline.com..