Cea mai frumoasă navă din lume a acostat la Constanţa

Considerată cea mai frumoasă din lume, nava şcoală a Marinei Militare Italiene, „Amerigo Vespucci”, a acostat, ieri dimineaţă, în Terminalul de Pasageri al Portului Constanţa. Cu un echipaj de 380 de oameni, din care 99 sînt cadeţi, velierul a pornit în voiaj pe data de 3 iulie şi urmează să-şi încheie marşul pe 20 septembrie, atunci cînd se va întoarce la Livorno. De-a lungul călătoriei, nava a străbătut Marea Mediterană şi Marea Neagră, acostînd la Nice (Franţa), Tunis (Tunisia), Civitavecchia (Italia), Varna (Bulgaria), Odessa (Ucraina) şi Constanţa. Următoarea destinaţie va fi portul grecesc Iraklion. Acesta este cel de-al 75 – lea voiaj pe care studenţii Academiei Navale Italiene îl fac la bordul navei lansate la apă în anul 1931, pe data de 22 februarie. „Este a cincea oară în istoria sa de 78 de ani cînd velierul ajunge în Constanţa. Pentru mine e prima vizită şi trebuie să spun că mă simt foarte bine aici. Am avut timp să văd o parte a oraşului şi am fost impresionat de ospitalitatea oamenilor pe care i-am întîlnit aici. Voiajul în care am plecat este foarte important pentru cadeţii Academiei Navale Italiene. După un an de studii, ei trăiesc prima experienţă pe mare, iar aceasta este cea mai potrivit navă pentru debut. Aici vor pune în practică ceea ce au învăţat la cursuri. Este a 75-a călătorie a velierului, din cei 78 de ani de existenţă, aşa că se poate spune că aproape toţi ofiţerii Marinei Militare Italiene au urcat de-a lungul timpului la bordul lui „Amerigo Vespucci”. Din cei 99 de cadeţi pe care îi avem la bord, 77 sînt bărbaţi”, a declarat comandorul Claudio Confalonieri, comandantul velierului. „Este a doua oară cînd ajung în România la bordul velierului „Amerigo Vespucci”. Prima dată s-a întîmplat în anul 1993, atunci cînd mă număram printre cadeţi, iar acum ca membru al echipajului. Experienţa de care au parte studenţii aflaţi la bordul navei este extrem de importantă. Aici învaţă să fie marinari, înţeleg ce înseamnă marea şi cît de frumoasă, dar şi grea este meseria pe care şi-au ales-o”, a adăugat căpitanul velierului, Stefano Frumento. „Amerigo Vespucci” rămîne la Constanţa pînă sîmbătă, cei interesaţi avînd posibilitatea de a face o vizită la bordul velierului.

“Amerigo Vespucci” este cea mai veche navă folosită în prezent de Marina Militară Italiană drept navă şcoală pentru elevii Academiei Navale. “Vespucci” a mai participat la manifestări şi evenimente importante în lume, fiind un simbol al Marinei Militare italiene. Printre manifestările cele mai recente, la care velierul a fost prezent, se numără “America\'s Cup” în Noua Zeelandă, în anul 2002, Jocurile Olimpice de la Atena, din anul 2004 şi comemorarea bătăliei de la Trafalgar, în anul 2005. Nava a fost numită, de asemenea, “Goodwill Ambasador” al UNICEF în anul 2007. De-a lungul “carierei” sale, velierul a trecut de peste 100 de ori prin strîmtoarea Gibraltar, a acostat în aproape 240 de porturi, din 62 de ţări şi a navigat aproape 7.000 de zile.