Cea mai lungă defecţiune din istoria Facebook

Site-ul Facebook nu a funcţionat ieri timp de circa 30 de minute, din jurul orei 11.00. Cea mai mare reţea de socializare a avut probleme, iar utilizatorii din lumea întreagă nu au putut să îşi acceseze conturile. Această problemă tehnică a fost raportată în lumea întreagă, începând din Thailanda, Hong Kong, Australia, Japonia şi până în Olanda. ”Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can” (în traducere, ”Ne pare rău, ceva este în neregulă. Lucrăm la repararea problemelor cât mai repede posibil”) a fost mesajul pe care l-au văzut utilizatorii reţelei de socializare atunci când au vrut să îşi acceseze conturile personale. Şi aplicaţiile pentru telefoanele mobile ale site-ului au fost afectate.

Majoritatea utilizatorilor au scris pe alte reţele de socializare, precum Twitter şi chiar Google+, despre defecţiunea Facebook. Conform ”The Guardian”, defecţiunea, care a durat aproximativ 30 de minute, este cea mai lungă din istoria Facebook. Reţeaua de socializare a mai avut astfel de probleme şi pe 6 iunie. Pe 27 aprilie 2014, Facebook a mai avut probleme cu newsfeed-ul, în timp ce conturile personale şi paginile de produs puteau fi accesate. Atunci, utilizatori din lumea întreagă au anunţat defecţiunea pe Twitter. Facebook, cea mai mare reţea de socializare din lume, are în prezent 1,3 miliarde de utilizatori.

Glume despre productivitatea muncii şi natalitate au apărut online după ”căderea” reţelei Facebook. ”Facebook a căzut! Mă învârt în cerc ca o găină fără cap”, ”Productivitatea globală va cunoaşte cu adevărat un vârf de creştere” şi ”Facebook e la pământ! Pregătiţi-vă pentru multe naşteri peste nouă luni” sunt câteva dintre glumele publicate de internauţi. ”În această dimineaţă am avut o problemă care i-a împiedicat pe utilizatori să publice mesaje pe Facebook pentru o scurtă perioadă de timp. Am rezolvat repede acea problemă tehnică şi acum funcţionăm la 100% din capacitate. Ne pare rău pentru neplăcerile care ar fi putut fi cauzate de această defecţiune”, a precizat un purtător de cuvânt al companiei Facebook, într-o declaraţie acordată cotidianului ”The Guardian”.

Compania americană nu a oferit o explicaţie pentru defecţiunea care a provocat această pană în funcţionarea site-ului, dar, potrivit aceluiaşi cotidian britanic, acea problemă tehnică ar fi fost una majoră, care a afectat site-urile şi aplicaţiile mobile pe plan global. Facebook deţine servere în lumea întreagă care deservesc utilizatori din ţări diferite. Este puţin probabil ca defectarea unui singur server local să fi putut cauza o problemă majoră precum cea de ieri dimineaţă. Cea mai recentă defecţiune majoră din istoria reţelei Facebook s-a produs în 2010, când site-ul a fost blocat pentru două ore şi jumătate. Acea problemă tehnică a fost cauzată de o eroare a unui server care a determinat sistemele automatizate ale Facebook să corupă serviciile funcţionale şi să provoace şi mai multe pagube.

Defecţiunea Facebook a fost suficient de mare pentru ca diverse branduri să încerce să câştige capital de imagine de pe urma ei. ”Se pare că Facebook a luat o pauză acum. Luaţi-vă şi voi o pauză!”, se afirmă într-un mesaj oficial publicat pe contul de Twitter al brandului KitKat, deţinut de grupul Nestle. Pe măsură ce utilizatorii părăseau Facebook din cauza acestei pene de funcţionare, o creştere considerabilă a traficului a fost înregistrată pe contul de Twitter al cotidianului ”The Guardian”, în care mulţi dintre utilizatori se plângeau din cauza defecţiunii, iar alţii continuau să o raporteze. Unii dintre utilizatori au mimat un atac de panică pe Twitter. Alţi utilizatori au părut mai degrabă amuzaţi decât şocaţi. Astfel, utilizatorul Ben Thompson şi-a imaginat un dialog între Mark Zuckerberg, creatorul reţelei Facebook, şi unul dintre angajaţii săi, în care primul, neînţelegând prea bine o comandă nouă de pe Facebook, decide că platforma a devenit prea complicată şi ia decizia de a o închide definitiv. ”Facebook e la pământ şi a anunţat că se predă”, a glumit, la rândul lui, utilizatorul Professional Heckler. Acelaşi utilizator a declarat după aceea: ”Astăzi este cea mai productivă zi a anului, potrivit angajaţilor din birouri”. ”Odihneşte-te în pace, Facebook!”, spunea, la rândul său, utilizatorul Endigo Skyborn. Un alt utilizator, Simon Thompsen, a publicat pe Twitter o glumă cu caracter familial: ”Unde ai fost în timpul Marelui Crash suferit de Facebook în 2014, tată? Pe Twitter, fiule, dar am vorbit pe Instagram despre asta”. ”Uraaa! Facebook s-a defectat! În sfârşit, vom fi liberi! Vom trăi într-o lume nouă, în care oamenii vor discuta unii cu alţii şi nu vom mai şti nimic despre viaţa amoroasă a fostului iubit”, a scris Jeremie Berrebi.

În filmul despre felul în care a fost creată platforma Facebook, intitulat ”The Social Network / Reţeaua de socializare”, personajul care îl reprezintă pe marele ecran pe Mark Zuckerberg rosteşte, la un moment dat, o replică devenită ulterior celebră, afirmând că Facebook nu se va defecta niciodată.