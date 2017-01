Dacă ziua de astăzi pare că trece prea greu, nu este doar o impresie, ci o realitate, fiindcă este cea mai lungă zi din an, a solstiţiului de vară. Este momentul începerii verii în emisfera nordică şi a iernii în emisfera sudică. Vom avea ziua cea mai lungă şi noaptea cea mai scurtă a anului. După solstiţiul de vară, ziua va începe să scadă şi va fi egală cu noaptea la echinocţiul de toamnă, pe 23 septembrie. Pe 21 iunie, longitudinea astronomică a Soarelui este de 90 grade, el intrând în semnul zodiacal al Racului. După momentul solstiţiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopţii să crească, timp de 6 luni, până la 22 decembrie, momentul solstiţiului de iarnă. Denumirea de solstiţiu provine din latină, de la solstitium, format din sol (soare) şi stitium, de la verbul sistere (a se opri, a rămâne constant). Spre deosebire de celelalte zile din an, când unghiul făcut de soare cu orizontul la trecerea meridianului se schimbă semnificativ de la o zi la alta, la solstiţii, acest unghi devine staţionar, planul determinat de centrul Soarelui şi de axa de rotaţie a Pământului fiind perpendicular pe planul orbitei Pamântului. În cele două momente ale anului, unghiul făcut de razele soarelui cu orizontul la amiază este cel mai mare (vara) sau cel mai mic (iarna) din an. Variaţia acestui unghi în cursul anului se explică prin aceea că axa de rotaţie a Pământului nu este perpendiculară pe orbita lui.