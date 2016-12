Cea mai mare conferinţă de psihologie organizată în țară, la Constanța!

Cea mai mare conferinţă internaţională de psihologie organizată până în acest moment în ţara noastră (EUROTAS 2016), în cadrul căreia specialiştii vor dezbate tema iubirii şi a miracolelor petrecute în viaţa noastră datorită ei, va fi găzduită de staţiunea Venus din judeţul Constanţa, în perioada 21-25 septembrie 2016. Manifestarea ştiinţifică este organizată de Asociaţia Română pentru Cunoaştere şi Intervenţie Psihologică, în parteneriat cu Asociaţia Europeană Transpersonală (EUROTAS), Asociaţia Europeană de Psihologie Transpersonală, Asociaţia Internaţională Transpersonală şi Asociaţia Americană Transpersonală şi este creditată de Colegiul Psihologilor din România. Conferinţa este organizată în contextul în care specialiştii au măsurat, printr-un inedit experiment, că acest sentiment, pe care noi îl numim iubire, generează cea mai puternică emoție pe care corpul uman o poate manifesta, aceasta nefiind produsul minţii noastre, ci doar coordonată de mintea noastră. În acelaşi timp, psihologii au descoperit că, în societatea modernă, creierul uman a generat un sistem alternativ care estompează şi chiar modifică substanţial fluxul de iubire ce ne curge prin fiecare celulă a corpului nostru. Din această cauză, mintea noastră ne-a împins să iubim condiţionat, unilateral, consecințele fiind stresul, anxietatea, depresia sau frica. Tot în cadrul manifestării ştiinţifice, reputaţi profesori universitari şi cercetători din întreaga lume vor prezenta implicaţiile pe care le are cea mai populară expresie din lume - “Te iubesc!” şi cum aceste simple cuvinte pot coborî filtre mentale care blochează iubirea să se manifeste la cel mai înalt nivel. Prelegeri vor susţine doctori în psihologie din întreaga lume, precum: Israel, Brazilia, Argentina, Rusia, Africa de Sud, Mexic, SUA, ţări din Europa, Australia etc. “Avem onoarea ca România să gazduiască una dintre cele mai mari conferinţe internaţionale de psihologie organizate în lume, primind cercetători de renume din peste 30 de ţări. Tema este foarte ofertantă, atât pentru noi, ca specialişti, cât şi pentru societate în ansamblul ei, deoarece tratează cel mai frumos sentiment pe care fiinţa umană îl experimentează: iubirea. Cu atât mai interesantă va fi întreaga dezbatere cu cât vor fi prezentate opinii din diverse culturi şi şcoli de gândire, iar concluziile generale ne vor ajuta să găsim metode eficiente de a gestiona acest profund sentiment”, declară drd. Anghel Ilie Grădinaru, preşedintele Asociaţiei Române pentru Cunoaştere şi Intervenţie Psihologică şi organizatorul Conferinţei Eurotas 2016 - “Love - the eternal miracle”.

Website-ul oficial al Conferinţei - http://www.eurotas2016.com/.