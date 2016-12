Cea mai mare conferinţă privind mediul din Europa

ANUL AERULUI Cea mai mare conferinţă din Europa privind mediul a început, ieri, la Bruxelles, sub denumirea generică Săptămâna Verde, reunind aproape 3.000 de participanţi care vor căuta soluţii pentru combaterea poluării aerului, în perioada 4 - 7 iunie. ONG-uri, reprezentanţi guvernamentali şi funcţionari ai UE vor încerca să identifice soluţii în ceea ce priveşte combaterea poluării aerului, cum ar fi modul de a garanta calitatea aerului în contextul creşterii producţiei de energie şi industriale, al intensificării traficului rutier şi urbanizării, al arderii combustibililor fosili şi al schimbărilor climatice. Diferite organizaţii şi firme îşi vor prezenta cele mai bune practici la o expoziţie cu 40 de standuri şi vor fi organizate numeroase evenimente secundare, care vor include o expoziţie în aer liber de vehicule alimentate cu carburanţi alternativi şi conduceri de probă ale automobilelor electrice. În cadrul Săptămânii Verzi va avea loc şi ceremonia de decernare a premiilor Best LIFE Nature şi Best LIFE Environment.

Comisarul Janez Potocnik a declarat 2013 ”Anul Aerului”, în contextul în care în cursul acestui an se revizuieşte cadrul actual de politică al Comisiei Europene în ceea ce priveşte aerul, o atenţie deosebită fiind acordată găsirii de soluţii pentru ameliorarea calităţii aerului. În pofida progreselor semnificative din ultimii ani, câteva standarde de calitate a aerului sunt încă depăşite cu mult în majoritatea zonelor cu mare densitate de populaţie din UE, în special din cauza unor poluanţi precum pulberile în suspensie, ozonul troposferic şi dioxidul de azot. Rezultatele analizei din toamnă vor fi o strategie revizuită pentru politica UE privind aerul, inclusiv obiective noi sau confirmate pentru 2020 şi ulterior, împreună cu o listă a principalelor iniţiative şi instrumente pentru atingerea acestor obiective. Printre participanţi se vor afla, pe lângă comisarul european pentru Mediu, ministrul polonez al Mediului, Marcin Korolec, numeroşi eurodeputaţi, miniştri regionali şi şefi ai unor agenţii de profil din Mexic, Spania şi Italia, primari şi viceprimari din Olanda şi Suedia, reprezentanţi ai unor instituţii internaţionale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

ALERTĂ ROŞIE În contextul începerii conferinţei, organizaţiile de mediu au atras atenţia asupra nivelului critic de poluare a fluviului Volga, cel mai mare din Europa şi o adevărată bijuterie a Rusiei. Primele eforturi pentru salvarea ecosistemului fluviului au început în 2006, când UNESCO şi Coca-Cola şi-au unit forţele pentru a crea programul Living Volga. Din 2008, pe 20 mai se serbează Ziua Volgăi, pentru a creşte nivelul de conştientizare a celor care trăiesc în apropierea fluviului, asupra problemelor de mediu. Anul trecut, peste 4.000 de voluntari au strâns 45 de tone de gunoaie de pe malurile fluviului. Poluarea apei datează de pe vremea experimentelor nucleare ale Uniunii Sovietice, dar şi a industrializării sălbatice de-a lungul bazinului său, fără nicio consideraţie pentru respectarea mediului. Bazinul Volgăi reprezintă 8% din teritoriul Federaţiei Ruse şi concentrează 45% din industrie şi 40% din agricultura ţării. Flora şi fauna au avut de suferit şi de pe urma celor circa 20.000 de diguri şi baraje ridicate pentru a preveni inundaţiile şi a canaliza apa către terenurile agricole, care au condus şi la strămutarea a circa 650.000 de persoane. Şi oraşele ridicate de-a lungul fluviului poluează la rândul lor, prin evacuarea apelor reziduale, ceea ce este şi mai grav, pentru că substanţele poluante se regăsesc apoi în sol şi în recolte.