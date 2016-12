Cea mai mare expoziţie dedicată lui Henri Matisse

Muzeul Tate Modern din Londra va organiza, în 2014, cea mai mare expoziţie din lume dedicată operelor pictorului francez Henri Matisse. Intitulată “Henri Matisse: the Cut-Outs”, această expoziţie de amploare va fi dedicată compoziţiilor pe hârtie, pline de culoare, create de artistul francez în ultima parte a carierei sale. Printre cele 120 de opere de artă incluse în această expoziţie se află şi celebra lucrare “Large Composition With Masks”, ce are o lungime de zece metri, împrumutată de la National Gallery of Art din Washington. Muzeul Tate Modern va organiza în 2014 şi retrospective ale operelor realizate de alţi artişti renumiţi, precum pictorul pop-art Richard Hamilton, pictorul rus abstract Kazimir Malevich şi pictorul şi fotograful german Sigmar Polke. Grupul de galerii Tate a anunţat şi alte două expoziţii pentru 2014: una dedicată maestrului britanic al peisajelor, pictorul J.M.W. Turner, care va fi organizată la muzeul Tate Britain şi o expoziţie dedicată artistului abstract olandez Piet Mondrian, care va fi organizată la Tate Liverpool.