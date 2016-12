O serie de specialişti s-au pus de acord că cea mai mare molie din lume are anvergura aripilor de 25 de centimetri, trăieşte în nord-estul Indiei şi este cunoscută sub numele de Attacus sau Atlas. Numele Atlas al insectei vine de la modelul pe care culorile îl formează pe aripi. Specialiştii afirmă că este complet inofensivă. Molia trăieşte cel mult două săptămâni, timp în care singurul său scop este să se înmulţească. Se găseşte cu precădere în pădurile tropicale şi subtropicale din sud-estul Asiei şi este des întâlnită în Arhipelagul Malay. Biologii susţin că modelul de pe aripile sale are rolul de a speria prădătorii, iar în China este denumită molia cap-de-şarpe.