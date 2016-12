Cea mai mare navă specializată în transportul maşinilor construită vreodată în bazinul Mării Negre

Daewoo Mangalia Heavy Industries SA (DMHI) a livrat, la data de 30 aprilie 2014, prima navă specializată în transportul autovehiculelor rutiere - Pure Car Truck Carrier (PCTC), cu o capacitate de 6.500 de unităţi, numită “Höegh Jacksonville”. Armatorul navei este compania Ocean Yield din Norvegia. Potrivit unui comunicat al DMHI, “nava livrată, care este cea mai mare din categoria ei construită vreodată în bazinul Mării Negre şi al Mării Mediterane, are următoarele caracteristici: o lungime totală de aproximativ 199,90 m, lăţimea de 32,26 m, pescajul de 10,00 m, viteza maximă de peste 16 noduri şi este propulsată de un motor principal de 8.330 kW. A fost construită sub supravegherea societăţii de clasificare Det Norske Veritas (DNV) şi înregistrată sub pavilion Norvegia. Instalarea la bordul navei a unor echipamente specifice transportului maritim de autovehicule a fost finalizată cu succes, reprezentând o mare provocare pentru angajaţii DMHI datorită cerinţelor tehnice de cel mai înalt nivel: tehnici de sudură şi detensionare de mare fineţe şi lucrări de armare în clase de precizie ridicate”. Potrivit aceleiaşi surse, nava a fost livrată la data stabilită în contract, la doar 12 luni de la începerea procesului productiv, „iar perioada dintre semnarea contractului şi livrarea navei poate fi considerată un record pentru industria navală - doar 19 luni, care includ şi timpul necesar proiectării”.