"Cea mai mare rușine din istorie", consideră presa braziliană înfrângerea suferită în fața Germaniei

"Masacru", "umilință istorică": presa braziliană nu are niciun fel de milă față de Selecao după înfrângerea neverosimilă suferită în fața Germaniei (scor 1-7), ieri seara la Belo Horizonte, în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, competiție pe care întreaga Brazilia spera să o câștige. "Cea mai mare rușine din istorie", titrează implacabil cotidianul sportiv Lance în ediția sa electronică, făcând referire la cea mai grea înfrângere suferită de naționala "canarinha" în istoria participărilor sale la Cupa Mondială. "Carismatica Germanie și-a demonstrat întregul său sânge rece în fața unei selecționate braziliene statice, pe care a învins-o cu 7-1 pe un stadion Mineirao care le-a oferit europenilor aplauze și strigăte Ole", adaugă ziarul citat. După acest eșec istoric, "Maracanazo devine un lucru foarte mic, literalmente un lucru de domeniul trecutului", mai scrie Lance, referindu-se la drama istorică trăită de brazilieni în 1950, la prima Cupă Mondială pe care au găzduit-o și în finala căreia au fost învinși de Uruguay, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro. Sub titlul "Cea mai grea înfrângere", site-ul de informații G1 al cotidianului O'Globo din Rio scrie că "într-un meci sub orice critică posibilă, Selecao a asistat la balul unei foarte puternice echipe germane, în cursul unei după-amiezi de neuitat". "Umilință istorică", titrează la rândul său ediția digitală a cotidianului O'Estado din Sao Paulo, subliniind că, pierzând cu 1-7 în fața Germaniei, "Brazilia a suferit cea mai grea înfrângere" la Cupa Mondială. "MASACRAȚI", acest titlu cu majuscule a fost postat pe pagina de deschidere a ediției electronice a prestigiosului cotidian Folha din Sao Paulo.