Cea mai mare suferinţă îndurată de Will Smith

Un mariaj distrus lasă mereu o urmă adâncă în suflet. Will Smith susţine că destrămarea primului său mariaj i-a provocat cea mai mare suferinţă din viaţă. În 1992, Will Smith şi Sheree Zampino au decis să îşi unească destinele. Numai că mariajul lor a durat doar trei ani. Cei doi au decis să se despartă spre binele fiului lor, Trey. Will Smith recunoaşte acum că a învăţat să treacă prin suişurile şi coborâşurile unei căsnicii de când s-a căsătorit cu Jada Pinkett Smith şi crede că ar fi putut menţine prima căsnicie dacă s-ar fi luptat mai mult. ”Primul mariaj este probabil cea mai mare pierdere din viaţa mea. Am abandonat. Puteam să îl fac să meargă. Nu a fost chiar aşa de rău. Cu Jada am stat în faţa lui Dumnezeu, a familiei şi a prietenilor mei şi am spus:

. Aşa că nu există decât două posibilităţi: vom fi împreună până la final sau sunt mort. Jada şi cu mine avem probleme, toată lumea are. Oamenii mă întreabă: . Ei bine, trebuie să ai grijă înainte de a sta în faţa lui Dumnezeu, a familiei şi a prietenilor şi să spui: ”, a afirmat actorul de culoare.