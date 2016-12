Cea mai mare suprafaţă de teren împădurită natural, la Dumbrăveni

La Dumbrăveni există cea mai mare suprafaţă de teren împădurită natural. Autoritatea locală se mândreşte cu cel mai mare trup de pădure din judeţul Constanţa. “Avem o rezervaţie naturală de peste 300 de hectare, cu care ne mândrim. Eu aici, în Dumbrăveni, am lucrat o viaţă, sunt omul care am împădurit peste 1.000 de hectare, fiind şef de district de peste 30 de ani. Este un lucru foarte rar să ajungi la astfel de performanţe, nu la nivel de judeţ, dar chiar la nivel de ţară. Pe timpul lui Ceauşescu, acest program a fost un lucru bun faţă de altele din cauza cărora populaţia a trăit rău. În ceea ce priveşte împăduririle, rezultatele nu se văd într-un an, ca în agricultură, ci într-o viaţă de om”, a declarat primarul în funcţie şi candidatul PSD pentru un nou mandat în fruntea Primăriei, Gheorghe Cenuşă. (M.D.)