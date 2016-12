Cea mai mică pensie - 350 de lei, cea mai mare - 15.245 lei

Cuvântul „pensie“ a devenit pentru cei mai mulţi oameni sinonim cu „nemulţumire“. Dacă, înainte, bunicii noştri îşi trăiau liniştiţi bătrâneţea şi se mulţumeau cu banii pe care îi aveau şi cu ceea ce mai deţineau prin gospodărie, acum vremurile s-au schimbat, iar nevoile şi neajunsurile sunt tot mai multe. La fiecare colţ de stradă, în magazine sau în mijloacele de transport în comun, discuţiile despre pensiile mici sunt la ordinea zilei. În piaţă, bătrânii îşi numără de două ori banii înainte de a cumpăra ceva. Nu achiziţionează decât strictul necesar şi nimic altceva care să le prisosească. Ei nu se mai întorc cu sacoşele pline, ca altădată. Acum, într-o singură plasă au mâncarea pentru o întreagă săptămână. Nici cei care se apropie de vârsta pensionării nu sunt mai liniştiţi. Ei se gândesc cu îngrijorare la anii ce îi aşteaptă. Dacă, în anii trecuţi, oamenii aşteptau momentul în care nu vor mai munci şi vor avea grijă de nepoţi, în zilele noastre aceştia se gândesc doar că nu vor avea bani de medicamente sau de mâncare. Supărarea cea mai mare a pensionarilor este că au muncit zeci de ani şi, deşi sperau la o bătrâneţe decentă, se simt umiliţi şi înverşunaţi. În această situaţie se află şi Darie Neculaie, de 90 de ani, din Constanţa. „Eu sunt veteran de război. Între anii 1941 - 1943 am luptat în război, în Germania, iar pensia de veteran este de doar 250 de lei. După cei 41 de ani de muncă în calitate de ceferist, câştig acum doar 1.000 de lei. Banii nu îmi sunt suficienţi, mai ales că sufăr de o grămadă de afecţiuni şi dau foarte mulţi bani pe medicamente, dar nu am ce face”, a spus bătrânul. Aceeaşi supărare o mai au şi alţi pensionari. „39 de ani am lucrat ca învăţătoare şi am muncit câte şase zile pe săptămână, iar de cele mai multe ori eram chemaţi şi duminica. Am cotizat foarte mult la stat şi acum am 1.200 de lei pensie. Până la Revoluţie am plătit chiar şi pentru faptul că nu aveam copii”, a mărturisit constănţeanca D.R., de 70 de ani. În judeţul Constanţa sunt 144.000 de pensionari, iar dintre aceştia 6.349 trăiesc de pe o zi pe alta cu pensia minimă de 350 de lei. Cele mai mici sume sunt încasate de oamenii care au lucrat în agricultură. Chiar dacă au muncit o viaţă pe câmp, în condiţii grele, la fel îşi duc şi bătrâneţile. „Niciun pensionar nu are venitul mai mic de 350 de lei. Chiar dacă are o pensie de asigurări sociale de câteva zeci de lei, aceasta este majorată până la suma menţionată mai sus”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Constanţa, Kristina Mutiş. Cea mai mică pensie de asigurări sociale este de 54 de lei, iar cea mai mare - de 6.484 de lei. Însă mai sunt şi pensiile de serviciu, de care beneficiază persoanele care au avut funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie. Cea mai mare pensie de serviciu de care beneficiază un constănţean este de 15.245 lei.