Cea mai modernă Clinică de Chirurgie Cardiovasculară din România

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa are, de ieri, una dintre cele mai moderne Clinici de Chirurgie Cardiovasculară din România. Unitatea sanitară poate concura, fără probleme, cu multe alte unităţi similare din Europa şi chiar din Occident. Deşi iniţial a fost anunţat un sprijin financiar şi din partea Ministerului Sănătăţii Publice, singurul finanţator a fost Consiliul Judeţean Constanţa, în baza unui contract de leasing în valoare de zece milioane de euro. Constănţenii vor avea parte de servicii medicale de cea mai înaltă performanţă, de condiţii de cazare şi investigaţii medicale care se fac doar în cîteva dintre unităţile importante din România. Imediat după inaugurarea Clinicii, cadrele medicale de specialitate au trecut la efectuarea primelor intervenţii chirurgicale, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ avînd la activ peste patru mii de asemenea intervenţii de specialitate, toate fiind reuşite. La inaugurare au fost prezenţi şi pacienţi deja operaţi ai prof. dr. Pătruţ, care l-au felicitat călduros.

Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu: „Ne-am jurat că nu vor mai muri oamenii cu zile”

Prezent la inaugurarea Clinicii, IPS Teodosie s-a arătat emoţionat de iniţiativa autorităţilor locale care, în opinia sa, au demonstrat că preţuiesc cu adevărat comunitatea locală. „Este o realizare minunată. Am aflat, din surse sigure, că la Constanţa vor sosi cei mai buni specialişti să lucreze în cadrul clinicii”, a declarat IPS Teodosie. La rîndul său, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, s-a arătat mulţumit de reuşita proiectului, chiar dacă autorităţile naţionale nu au dorit să contribuie cu nimic la derularea lui. „Ne-am jurat că nu vor mai muri oamenii cu zile”, a declarat el. Unele date statistice arătau că circa 25% din decesele înregistrate erau cauzate de lipsa aparaturii, în principal. „Acest lucru nu o să se mai întîmple”, a promis Nicuşor Daniel Constantinescu, care a anunţat demararea unui amplu program gratuit pentru populaţie, de verificare a stării de sănătate. Alexandru Mazăre, candidat PSD la Senat - Colegiu 3, a promis, la rîndul său, că Sănătatea este pe primul plan şi că va face totul ca oamenii să nu mai aibă de suferit la Constanţa. „Vrem ca întreaga unitate sanitară să ajungă la nivelul acestei clinici. În calitatea mea de deputat, alături de Eduard Martin, am adus nişte amendamente la bugetul de stat prin care am reuşit să aducem spitalului aproximativ 80 de miliarde de lei”, a mai spus Alexandru Mazăre. Mărioara Cojoc, candidat PSD - Colegiul 10 pentru Camera Deputaţilor, Antonella Marinescu, candidat PSD - Colegiul 9 pentru Camera Deputaţilor, Matei Brătianu, candidat PSD - Colegiul 7 pentru Camera Deputaţilor şi Liviu Brăiloiu, candidat PSD - Colegiul 1 pentru Senat, prezenţi la inaugurare susţin şi ei proiectele din Sănătatea locală.

„Acceptam să fiu operată la Constanţa, să fiu aproape de cei dragi, însă nu se putea interveni în cazul meu”

Primarul Radu Mazăre, care a dorit să fie în mijlocul cadrelor medicale, în mijlocul celor care vor lupta pentru salvarea vieţilor suferinzilor, şi-a readus aminte de problemele de sănătate pe care mama sa le-a avut, şi cum a fost nevoit să plece din ţară pentru ca cea care i-a dat viaţă să fie operată. Şi toate astea în lipsa unei Clinici de Chirurgie Cardiovasculară la Constanţa. „Dacă aveam aici aparatura necesară, acceptam ca mama mea să fie operată chiar de dr. Mircea Pătruţ, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Constanţa”, a mai precizat primarul Mazăre. „Acceptam să fiu operată la Constanţa, să fiu aproape de familie, de cei dragi, însă nu se putea interveni în cazul meu”, a spus mama edilului.

Următoarea clinică modernizată - Chirurgie II

Primarul este hotărît să nu se oprească aici cu asemenea proiecte, astfel că a promis că următoarea clinică ce va fi adusă la standarde europene şi chiar occidentale este cea coordonată de prof. univ. dr. Vasile Sîrbu. Şeful Clinicii de Chirurgie II a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Sîrbu, este convins că dotarea clinicilor cu o aparatură ultraperformantă, dar nu numai, va atrage de la sine dezvoltarea telemedicinei. Cel care va coordona întreaga activitate a Clinicii, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, a atras atenţia că bolile cardiovasculare sînt pe locul întîi, cele mai multe dintre aceste afecţiuni avînd rezolvare doar pe cale chirurgicală. „Cetăţenii acestui oraş trebuie să aibă parte de cele mai bune servicii medicale, promitem că vor fi trataţi aşa cum trebuie, că le vom acorda tot sprijinul şi toată atenţia de care au nevoie. Această clinică reprezintă o floare, dar care singură nu poate să aducă primăvara”, a declarat, la rîndul său, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa, prof. univ. dr. Pătruţ.

Constănţenii vor avea parte de servicii medicale de înaltă performanţă

Constănţenii vor avea parte de servicii medicale de cea mai înaltă performanţă, de condiţii de cazare şi investigaţii medicale care se fac doar în cîteva dintre unităţile importante din România. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, a promis că va depune tot efortul ca toţi pacienţii care vor trece pragul unităţii să fie cît se poate de mulţumiţi. Unitatea are în dotare 35 de paturi şi alte 10 pentru compartimentul de Anestezie Terapie Intensivă (ATI). Fiecare sector de ATI este dotat cu un monitor care vizualizează direct tensiunea arterială, pulsul, presiunea parţială de oxigen, parametrii respiratori etc. Totodată, tot la capitolul dotări ale compartimentului de ATI, există un ventilator pentru asigurarea respiraţiei, un aspirator, un injectomat cu ajutorul căruia se vor injecta soluţiile perfuzabile bolnavilor. De asemenea, există şi o instalaţie de încălzire a soluţiilor perfuzabile, dar şi a sîngelui, astfel încît bolnavul să primească în timp util produsele medicale necesare. La toate acestea se adaugă instalaţia de oxigen, de aspiraţie, de vid, un balon de contrapulsaţie (inimă artificială), defibrilator, ecograf cu sinde transesofagiene şi transtoracice. Unitatea mai are în dotare un EKG cu 12, respectiv 16 camere, mult mai performant decît cele cu o cameră, care sînt în dotarea multor spitale; cu un test de efort, dar şi cu aparate pentru monitorizarea tensiunii pentru 24 şi 48 de ore. Cele două blocuri operatorii sînt şi ele dotate cu aparate de ultimă oră. Între cele două săli de operaţie se află o sală intermediară, dotată cu un monitor, astfel încît studenţii să poată urmări intervenţiile de specialitate în condiţii optime. O sală de operaţie a clinicii are în dotare un sistem de aer condiţionat cu filtre biologice (hepa 9, în ciuda faptului că legea susţine că hepa 4 ar fi de ajuns), un aparat de răcire a aerului la 7-10 grade C, cel mai modern aparat de purificare a aerului, adus din SUA. De asemenea, în dotarea sălii de operaţie mai sînt incluse: o lampă scialitică, o masă operatorie modernă, complexă, mobilă, pe segmente (cap, trunchi, picioare, mîini); aparate cord-pulmon artificial; aparate de electrocoagulare şi hemostază; aparate de recuperare a celulelor sanguine (recuperarea sîngelui pierdut de pacient, astfel încît numărul de transfuzii va fi limitat - n.r.), monitoare performante; aparate de testare în profunzime a anesteziei; aparate laser pentru varice; aspiratoare cu presiune reglabilă; aparate pentru chirurgia tulburărilor de ritm; aparate pentru operaţii de revascularizare miocardică pe cord bătînd; aparate pentru măsurarea debitului sanguin. La nivelul clinicii există o cameră de luat vederi care se mişcă şi înregistrează toate activităţile din sala de operaţie, dar şi din saloanele bolnavilor, din cabinetele cadrelor medicale, astfel încît întreaga activitatea este monitorizată la milimetru.

Primele operaţii în noua clinică, primele mari reuşite

Imediat după inaugurarea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, după prezentarea detaliată a aparaturii, cadrele medicale de specialitate au trecut la efectuarea primelor intervenţii chirurgicale: un bolnav cu o insuficienţă circulatorie (s-a intervenit pe artera care duce sîngele la creier, astfel că i-a fost preîntîmpinat un posibil accident vascular cerebral - n.r.); în cazul celui de-al doilea pacient s-a intervenit pe artera care duce sîngele la membrele inferioare (i-a fost implantată o arteră artificială, astfel că bolnavul a fost salvat - n.r.). Medicii au declarat că starea de sănătate a bolnavilor este bună, ei necesitînd, pentru refacere, cîteva zile de spitalizare. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ are la activ peste patru mii de asemenea intervenţii de specialitate, toate fiind reuşite. „Riscurile sînt sub 0,5%”, susţine profesorul.

Prof. dr. Pătruţ, felicitat de pacienţii care au fost deja operaţi

La inaugurarea Clinicii au dorit să participe şi foşti pacienţi de-ai profesorului Pătruţ, care au dorit să-i mulţumescă personal pentru asistenţa medicală acordată şi să-i ureze succes în activitatea ce va fi desfăşurată în noua Clinică. „Mă simt foarte bine după operaţie, nu am mai avut nicio problemă. Vă mulţumesc şi vă doresc tot binele din lume”, l-a felicitat un constănţean pe medicul şef. Alţi constănţeni l-au întrebat pe profesorul Pătruţ cum pot să beneficieze de serviciile medicale prestate în cadrul Clincii. „Este foarte simplu. Mergeţi la Policlinică şi o să intraţi în posesia unor trimiteri, unor investigaţii medicale, dacă starea de sănătate o impune, bineînţeles”, a conchis medicul şef.