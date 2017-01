Cea mai neagră zi din istoria tătarilor, marcată la Constanța

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) a organizat miercuri, 18 mai, pentru al doilea an consecutiv, un marș comemorativ în memoria tătarilor deportați din Crimeea în 1944, supranumit Surghiunul din 1944. Sute de persoane au venit în parcul din zona Gării pentru a participa la marș, aducând cu ei steaguri, bannere și flori. "Am depus flori la Consulatul Federației Ruse, o scrisoare de protest, o scrisoare de mulțumire la Consulatul General al Turciei și o scrisoare la Prefectura Județului Constanța, pentru că cea mai mare bucurie a noastră, mai ales în aceste vremuri grele pentru toți tătarii din lume, este că suntem cetățeni români și europeni", a declarat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep. După Revoluția din 1989, în fiecare an, la data de 18 mai, sute de membri ai comunității tătare din România participau la un astfel de marș la Simferopol, în Crimeea. Din cauza situației politice, acest lucru nu a mai fost posibil începând din anul 2014. Din dorința de a comemora victimele Surghiunului din 18 mai 1944, când sute de mii de tătari au fost deportați din Crimeea de către autoritățile sovietice, UDTTMR își dorește să păstreze vie memoria înaintașilor care au pierit în acele tragice evenimente. "A fost ziua genocidului, cea mai neagră zi din istoria tătarilor. Toată populația tătară din Crimeea a fost deportată într-o singură zi, în vagoane pentru animale. E un genocid în toată regula - fără hrană, apă, în condiţii inumane, mulți au murit", a adăugat Eserghep. În vagoanele sigilate, supravieţuitorii au stat printre cadavre şi excremente, reuşind să le dea jos doar în minutele de staţionare, când uşile erau deschise, iar ei - supravegheaţi cu arma în mână. La destinaţie au mai ajuns doar jumătate dintre surghiuniţi, însă și ei au fost supuşi unui regim de teroare şi exterminare. La marșul de miercuri au participat membri ai comunității tătare din toate filialele UDTTMR, precum și constănțeni care sunt solidari cu drama poporului tătar.