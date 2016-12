Cea mai nouă colecţie a Romaniţei Iovan, la New York

Cunoscuta creatoare Romaniţa Iovan şi-a prezentat la New York cea mai nouă colecţie de modă, în cadrul circuitului Couture Fashion, care are loc în paralel cu săptămâna modei. Evenimentul s-a desfăşurat vineri seară, la Hotelul Waldorf Astoria din New York.

Inspirată din spectacolul „Alegria\" al trupei Cirque du Soleil, noua colecţie semnată de Romaniţa Iovan se remarcă prin culori pastelate şi broderii fine, lucrate de mână. „Celebrăm, în acest an, 20 de ani de activitate, iar prezentarea din această seară a fost o avanpremieră şi doar o parte din spectacolul aniversar pe care îl vom susţine la 3 octombrie, la Bucureşti\", a declarat Romaniţa Iovan, prezentă pentru a cincea oară la New York, la Waldorf Astoria.

Tot cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de activitate, Romaniţa Iovan intenţionează să lanseze o linie de haine comercială.

Potrivit creatoarei, după Bucureşti, următorul eveniment la care va participa va fi săptămâna modei de la Vancouver.