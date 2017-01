Cea mai populară piesă interpretată de Michael Jackson

Revista “Billboard” publică o serie de statistici în aceste zile care preced comemorarea unui an de la decesul Regelui muzicii Pop. Deşi Michael Jackson a lansat zeci de hituri de-a lungul anilor, cel mai popular cântec al său nu este o faimoasă piesă solo, nici un cântec interpretat alături de fraţii săi, ci o piesă compusă şi interpretată împreună cu o altă legendă a muzicii, Paul McCartney. Potrivit revistei “Billboard”, hitul “Say Say Say”, lansat în anul 1983 alături de Paul McCartney, este cel mai popular cântec interpretat de Michael Jackson. Pe locurile următoare în top s-au situat “Billie Jean”, “I\'ll Be There”, “Beat It” şi “Rock With You”.

Piesa “Billie Jean” a fost No.1 în topul Billboard timp de şapte săptămâni, iar “Say Say Say” s-a menţinut pe prima poziţie timp de şase săptămâni. Însă duetul McCartney-Jackson a rămas în Top 10 mai multe săptămâni. Un alt duet al megastarului cu Paul McCartney, “The Girl Is Mine”, primul single de pe cel mai bine vândut album din istorie, “Thriller”, ocupă locul zece în clasamentul Billboard. Topul conţine 50 de piese din catalogul lui Michael Jackson, inclusiv înregistrări solo, colaborări sau melodii clasice de pe vremea Jackson 5. Melodiile au fost clasificate în funcţie de timpul petrecut în fruntea clasamentelor Billboard, încasări şi numărul săptămânilor în care au fost clasate în top 100.