Este unul dintre cei mai talentaţi actori din breaslă, dar nu a fost considerat niciodată un sex-simbol al Hollywood-ului. Pentru scena nud din filmul “Before The Devil Knows You’re Dead”, Philip Seymour Hoffman a fost desemnat cîştigătorul premiului pentru cea mai proastă scenă nud din toate timpurile. Cu un corp nu tocmai atletic, protagonistul filmului “Capote”, pentru care a şi primit premiul Oscar, s-a dezbrăcat complet într-o secvenţă cu frumoasa Marisa Tomei, în thriller-ul de anul trecut, “Before The Devil Knows You’re Dead”. Criticul Dennis Dermody, cel care a întocmit acest inedit top 10 al celor mai proaste secvenţe nud din istoria cinematografică, a explicat de ce l-a încoronat pe Philip Seymour Hoffman: “Imaginea fundului său gol, mare şi lăsat, mi-a rămas întipărită pe creier”.

Locul doi este ocupat în mod cu totul neaşteptat de Patrick Dempsey, chipeşul doctor Mc Dreamy din popularul serial de televiziune “Anatomia lui Gray”. Prestaţia sa din anul 1988, în comedia “Some Girls”, nu a fost deloc încurajatoare pentru statutul său de sex-simbol. Donald Sutherland, actorul de 72 de ani, poate fi regăsit pe poziţia a patra pentru rolul din “Space Cowboys”, iar a cincea poziţie i-a revenit lui Kathy Bates, pentru nudul prezentat în “At Play In The Fields Of The Lord”. Pe ultima treaptă a podiumului s-a clasat Terry Bradshaw, cel care a hrănit gol-puşcă un peşte într-un acvariu, în comedia de acum doi ani “Failure To Launch”.