Cea mai profitabilă vară din ultimii 10 ani pentru turism!

Pe fondul situației internaționale, mulți dintre turiștii români, dar și străini s-au reorientat către litoralul românesc și Delta Dunării, așa că analiștii spun că vara acestui an va fi cea mai profitabilă din ultimii 10 ani pentru turismul românesc. Potrivit unei analize realizate de Keysfin, peste 4 milioane de turiști ar urma să cheltuiască mai mult de 1,4 miliarde de lei pe servicii de cazare și masă. Numărul turiștilor care au vizitat Dobrogea (litoral și Delta Dunării) a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul dezvoltării ofertei de servicii de calitate. ”Perspectivele sezonului 2016 sunt extrem de pozitive. Semnalele din piață indică faptul că gradul de cazare în stațiunile de pe litoralul românesc a atins 100% în ultimele trei săptămâni, luna august este la capacitate maximă, iar perspectivele lunii septembrie sunt, de asemenea, îmbucurătoare, vremea urmând să fie propice extinderii sezonului”, spun experții de la Keysfin, care estimează ca numărul turiștilor români și străini să treacă în acest an de granița de 4 milioane. Conform analiștilor, datele privind numărul turiștilor iau în calcul numai cifrele oficiale, raportate de operatorii din turism autorităților. ”Este cunoscut faptul că există o piață alternativă de turism, așa-numitele cazări la particulari, acolo unde numărul locurilor de cazare este cel puțin egal cu cel din structurile fiscalizate. Dacă luăm în calcul și faptul că multe dintre datele trimise de operatori autorităților nu sunt cele mai fidele, avem perspectiva unui an 2016 cu un număr-record de turiști”, au spus aceștia.

Cele mai mari afaceri în sectorul de cazare de pe litoral, în 2015, au fost realizate de Blaxy Premium Resors Hotel (18,41 milioane de lei), urmată de Vega Turism (18,4 milioane de lei) și de Voila (14,5 milioane de lei). Turiștii români încep, treptat, să redescopere litoralul autohton, creșterea calității serviciilor de cazare și masă fiind una evidentă, spun cei de la Keysfin. ”Renovarea hotelurilor din Mamaia, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și adoptarea unui management similar cu cel din Grecia, Turcia și Bulgaria au făcut ca firmele de turism să înregistreze rezultate excelente în acest an”, spun experții. Marea miză pentru hotelierii români rămâne dezvoltarea ofertelor pentru turiștii străini, mai ales pentru cei din țările fostului spațiu sovietic și tinerii occidentali.