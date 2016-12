PATĂ PE SOARE Imagini spectaculoase de la cea mai puternică explozie solară din această vară au fost date publicităţii. Erupţia a avut loc vinerea trecută şi a fost urmată de un şir de furtuni solare. Furtuna a fost una dintre cele mai puternice produse în acest an. Specialiştii susţin că erupţia s-a produs dintr-o pată gigant pe care o ţineau sub observaţie de mai mult timp. Această pată solară ocupă 191.000 de kilometri de pe suprafaţa Soarelui, ceea ce echivalează cu suprafaţa a 15 planete Pământ. Explozia solară a avut o intensitate mai mică decât cea înregistrată în luna martie a acestui an.

INSULE DE CĂLDURĂ Oamenii de ştiinţă au imaginat un proiect ce presupune combaterea încălzirii globale prin reflectarea luminii Soarelui. Proiectul vizează înlocuirea treptată a materialelor utilizate în prezent pentru construirea acoperişurilor şi a drumurilor cu materiale albe sau de culoare deschisă. Astfel, susţin creatorii lui, fenomenul de reflectare a luminii solare, numit albedo, ar asigura o răcire considerabilă, care peste 50 de ani ar fi echivalentă cu o reducere de 25 sau chiar 125 de miliarde de tone de dioxid de carbon. Trotuarele şi acoperişurile reprezintă peste 60% din suprafeţele urbane, fiind responsabile pentru atragerea energiei solare şi crearea zonelor fierbinţi. Numite şi insule de căldură, metropolele devin mari consumatoare de energie electrică şi producătoare de smog, fenomen ce implică costuri mari în sistemul de sănătate. Oamenii de ştiinţă au explicat că este nevoie ca preţul materialelor utilizate în procesul de reflectare a luminii solare să nu fie foarte mare, mai ales în condiţiile în care ele vor trebui schimbate sau reparate periodic. Deşi au admis că noile produse ar putea fi mai scumpe decât cele utilizate acum, pe termen lung, preţul plătit va fi unul mult mai mic, în comparaţie cu economiile pe care sistemul le va furniza. Însă procesul ar fi unul anevoios, în condiţiile în care 70% din case la nivel mondial sunt construite şi deţinute de persoane fizice.

MAI FIERBINTE CA SOARELE Fascinaţia astrului solar este foarte mare. Oamenii de ştiinţă au reuşit să recreeze o substanţă ce a apărut imediat după Big Bang, explozia care a dat naştere Universului. Fizicienii americani de la Laboratorul Naţional Brookhaven au obţinut un tip de plasmă care a existat imediat după producerea Big Bang-ului şi astfel au dat naştere celei mai mari temperaturi produse vreodată de oameni, de patru trilioane de grade Celsius. Performanţa fizicienilor a fost recunoscută de Cartea Recordurilor.

Evenimentul a fost reconstituit într-o simulare realizată de astrofizicianul Matthew Bate, din cadrul Universităţii Exeter din Marea Britanie, care a analizat termodinamica evenimentului şi a folosit datele pentru a crea simularea. Aceasta prezintă naşterea unui ansamblu masiv de 183 de stele. Dintr-un nor haotic de hidrogen şi heliu s-a format, prin pierderea energiei, un nucleu mai dens. În această regiune au început să se formeze stele, prezentate sub forma unor pete albe în simulare, care au interacţionat între ele, ceea ce a dus la expulzarea unora dintre ele din norul de gaze, aşa cum s-a întâmplat şi cu Soarele nostru.