Cea mai săracă regiune din UE e în... Franța!

Regiunea cu cel mai scăzut Produs Intern Brut pe cap de locuitor (exprimat în paritatea puterii de cumpărare sau PPS - n.r.) din Uniunea Europeană nu este, culmea, nici în România și nici în Bulgaria, ci - atenție! - în... Franța. Sau, în fine, în partea de sud-est a Africii, în canalul mozambican din Oceanul Indian, unde Franța are un mic departament sărac. Acolo, PPS este de 27% din media UE; la polul opus - Inner London (Marea Britanie), unde magnații continentului au o PPS de 325% din media comunitară. Regiunile cu cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor după Inner London au fost, în 2013, Luxemburg (258%), Bruxelles (207%) în Belgia, Hamburg (195%) în Germania, Groningen (187%) în Olanda, Bratislava (184%) în Slovacia, Stockholm (179%) în Suedia, Ile de France (175%) în Franța și Praga (173%) în Cehia. La coada clasamentului, după Mayotte, avem Severozapaden (30%), Severen Tsentralen (31%) și Yuzhen Tsentralen (32%), toate din Bulgaria, și - în sfârșit! - regiunea de Nord-Est (34%) din România.