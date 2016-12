Cea mai scumpă chirie pentru o vilă: 27.000 euro/lună

Cea mai mare chirie solicitată în România pentru o vilă este de 27.000 de euro, clădirea situată în zona Aviatorilor din Capitală având o suprafaţă utilă de 1.470 de metri pătraţi, dispusă pe şapte niveluri. La subsol şi demisol, vila dispune de parcare subterană. Imobilul a fost construit în perioada interbelică, dar a fost renovat, consolidat şi modernizat în anul 2013, conform imobiliare.ro. În zona Piaţa Romană, o vilă-monument istoric poate fi închiriată cu 25.000 de euro pe lună. Imobilul are 29 de camere, o suprafaţă utilă de 1.125 de metri pătraţi şi un teren de 1.000 de metri pătraţi. Construită în anul 1865, proprietatea a fost complet renovată şi consolidată în anul 2009. Tot în Bucureşti, în zona Dorobanţi, o construcţie din anul 1939, cu o suprafaţă utilă de 1.200 de metri pătraţi (plus teren de 1.260 de metri pătraţi), are un preţ solicitat de 20.000 de euro pe lună. Proprietatea este formată din două vile în oglindă lipite, ce pot fi închiriate şi separat, la preţul de 12.000 de euro pe lună fiecare. Imobilul a fost consolidat şi renovat în anul 2008, păstrându-se elementele decorative originale.