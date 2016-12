Are 44 de ani, a câştigat un Oscar pentru rolul din ”Monster\'s Ball”, dar Halle Berry primeşte noi şi noi distincţii. Actriţa americană de culoare a fost desemnată cea mai sexy mămică din lume. Vedeta, care are o fetiţă de 2 ani cu modelul canadian Gabriel Aubry, a reuşit să se impună în topul întocmit de Askmen în faţa altor frumuseţi consacrate, dar interesant este că principala ei contracandidată a fost Monica Bellucci, mai vârstnică decât ea cu un an. Podiumul a fost completat de actriţa britanică Kate Beckinsale, în vârstă de 37 de ani. În continuare până pe poziţia a zecea au mai întrunit voturile americanilor Jessica Alba, de 29 ani, Salma Hayek, de 43 ani, Sofia Vergara, de 38 ani, Milla Jovovich, de 34 ani, Heidi Klum, de 37 ani, Gisele Bundchen, de 30 ani şi Bridget Moynahan, în vârstă de 39 ani. De remarcat că ocupantele ultimelor două poziţii din top 10 au câte un copil cu acelaşi bărbat, jucătorul de fotbal american Tom Brady. Şi demn de reţinut este faptul că şapte dintre laureate au peste 35 de ani, dar au reuşit să se impună în faţa unor concurente mult mai tinere, dar care nu i-au convins pe cititorii celebrului site că au acelaşi sex-appeal.

Deşi nu se află în acest top şi actriţa Katherine Heigl este o mămică care în ultima vreme a atras atenţia. D când a devenit mamă, după ce a înfiat-o pe Naleigh, Katherine Heigl a devenit extrem de ambiţioasă în ceea ce o priveşte pe micuţă. Aceleaşi ambiţii sunt împărtăşite şi de soţul ei, muzicianul Josh Kelley. ”Cred că Josh şi cu mine am început să devenim acei părinţi insuportabili, care sunt ceva gen: ”, a mărturisit vedeta din ”Grey`s Anatomy / Anatomia lui Grey”. Însă sunt determinaţi ca fetiţa lor să fie mereu cu un pas înainte. ”Acum o cicălim toată ziua: <Începe să mergi!>. Apoi spunem: . Dar îmi dau seama că suntem probabil bine. Va merge. A început să vorbească puţin mai mult. Spune tata tot timpul. Evident, a fost primul ei cuvânt. S-a uitat la mine şi mi-a spus: . Crede că toată lumea care o iubeşte este tata. O voi convinge să spună şi mama!”, a completat amuzată actriţa.