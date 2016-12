Cea mai sexy piesă a tuturor timpurilor

Piesa “Physical” a Oliviei Newton-John a ocupat locul întâi în topul celor mai sexy cântece ale tutoror timpurilor, într-un clasament realizat de revista de specialitate “Billboard”. Piesele au fost ordonate în top pe baza unui sistem care a luat în calcul şi săptămânile în care cântecele s-au situat pe poziţia întâi în topuri, dar şi vânzările înregistrate. Pe locul al doilea s-a situat “Tonight\'s The Night”, a lui Rod Stewart, iar podiumul a fost completat de “I\'ll Make Love To You”, a celor de la Boyz II Men. “Too Close”, al trupei Next, s-a situat pe locul al patrulea în topul Billboard al celor mai sexy cântece, iar locul al cincilea a fost ocupat de celebra piesă “Let\'s Get It On”, a lui Marvin Gaye. Topul 10 a fost completat, în ordine, de “Hot Stuff” - Donna Summer (locul 6), “Do That To Me One More Time” - Captain & Tennille, “Like A Virgin” - Madonna, “Kiss You All Over” - Exile şi “Da Ya Think I\'m Sexy” - Rod Stewart.