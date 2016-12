Cea mai tare bere din lume, care are o concentraţie de alcool de 60%, a fost creată de o companie olandeză. ”Nu trebuie să o bei ca pe o bere, ci ca pe un cocteil, într-un pahar frumos de whisky sau de coniac”, a declarat Jan Nijboer, patronul companiei olandeze care a creat acest sortiment de bere. Fabrica de bere Koelschip (Vaporul îngheţat), cu sediul în localitatea olandeză Almere, comercializează noul sortiment, denumit Start the Future, ce are un grad de puritate de 120, în sticle de 330 de mililitri, la preţul de 35 de euro fiecare. Nijboer a declarat că a conceput noul tip de bere pentru a ţine pasul cu producătorii scoţieni, care au lansat şi ei pe piaţă sortimente cu concentraţii de alcool tot mai ridicate. Fostul său record, stabilit cu sortimentul de bere Oblix, ce avea un grad de puritate de 90 şi o concentraţie de alcool de 45%, a fost depăşit de un sortiment de bere din Scoţia, care avea o concentraţie de 55%. Acest sortiment scoţian, denumit The End of History, a fost lansat la sfârşitul săptămânii trecute, de producătorul BrewDog. Au fost fabricate doar 12 sticle, fiecare dintre acestea fiind înconjurate de corpurile împăiate ale unor animale, fiind vândute cu 780 de dolari.