Cea mai urmărită dezbatere din istorie: Clinton și Trump, la prima încleştare!

Hillary Clinton, candidata Partidului Democrat, și Donald Trump, candidatul Partidului Republican, s-au înfruntat luni seară în prima dezbatere televizată din cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale americane din data de 8 noiembrie, notează BBC News online. Cei doi candidați la președinția Statelor Unite au discutat despre economie, terorism și situația minorităților, dezbaterea fiind marcată de numeroase afirmații tendențioase și atacuri personale dure. Hillary Clinton l-a acuzat pe Trump de rasism, sexism și a insinuat că republicanul este vinovat de evaziune fiscală, acesta refuzând să facă publice documentele privind situația sa financiară, fiind primul candidat la președinția Statelor Unite care întrerupe o lungă tradiție de transparență în acest sens.

Evenimentul organizat la Universitatea Hofstra din statul New York a fost cea mai urmărită dezbatere din istorie, cu până la 100 de milioane de telespectatori.

Presat de Clinton în ceea ce privește publicarea documentelor despre situația sa financiară, Donald Trump a replicat că își va face publice declarațiile fiscale imediat ce Clinton va dezvălui cele 33.000 de e-mailuri șterse de pe un server privat pentru corespondența electronică, folosit de aceasta în perioada cât a ocupat postul de secretar de stat. Clinton a răspuns rapid acuzațiilor lui Trump în ceea ce privește serverul privat de e-mail, declarând că nu are nicio "scuză" și își asumă responsabilitatea pentru acest lucru. De-a lungul dezbaterii, ambii candidați au negat sau distorsionat afirmații exprimate anterior de ei.

Acuzat de Clinton că ar fi spus că încălzirea globală este o înșelăciune inventată de chinezi, Trump a replicat: "Nu am zis asta". Potrivit agenției The Associated Press, într-un mesaj postat pe Twitter în 2012, Trump afirma: "Conceptul de încălzire globală a fost creat de chinezi cu scopul de a face necompetitiv sectorul industrial american". Ulterior, republicanul a declarat că ar fi glumit, dar însă a continuat să afirme că încălzirea globală este o înșelăciune, una benefică Chinei.

Pe de altă parte, Clinton a fost nevoită să-și apere poziția în ceea ce priveşte Acordul de parteneriat Trans-Pacific. Inițial, în perioada mandatului de secretar de stat, democrata a susținut cu tărie acest proiect, însă în timpul campaniei prezidențiale s-a declarat împotriva acordului comercial, scrie The Associated Press.

Cât privește planurile de combatere a pericolului reprezentat de rețeaua Stat Islamic, Donald Trump a declarat că Hillary Clinton le-a dezvăluit teroriştilor din SI planul ei pentru a-i înfrânge prin faptul că a publicat pe internet informații privind acest plan. Candidata democrată a replicat că, spre deosebire de Trump, ea măcar are un plan de luptă împotriva militanților islamiști, scrie Reuters.

Potențiala uitilizare a armelor nucleare a fost un alt subiect de replici aprinse între cei doi, Clinton acuzându-l pe Trump că nu are stăpânirea de sine pentru a servi drept comandant suprem al forțelor armate americane și ar putea să fie ușor angrenat într-un război nuclear. "Un om care poate fi provocat de un simplu tweet (mesaj electronic) nu ar trebui să se afle în apropierea codurilor nucleare," a declarat Clinton.

Hillary Clinton l-a mai criticat pe Trump pentru laudele aduse președintelui rus, Vladimir Putin, și chiar l-a acuzat pe candidatul republican că ar fi făcut un apel la Putin să efectueze atacuri cibernetice împotriva americanilor, făcând referire la atacurile cibernetice ce au vizat Convenția națională a Partidului Democrat (DNC).

Donald Trump a replicat: "Nu cred că este cineva care să știe sigur că Rusia a atacat DNC (...) S-ar putea să fi fost Rusia. Dar, de asemenea, s-ar putea să fi fost China. O mulțime de persoane ar fi putut să fi fost responsabile. Ar putea să fie chiar cineva care stă în propriul pat și cântăreşte 180 de kilograme".

Clinton a mai spus despre Trump: "Știu că trăiești în propria ta realitate". Disputa dintre Trump și Clinton a devenit și mai aprinsă la final, candidatul republican declarând despre contracandidata sa că "nu are aspectul fizic, nu are rezistenţa" necesară să fie președinte, scrie Reuters online. Clinton a profitat de ocazie pentru a le aminti alegătorilor despre numeroasele comentarii controversate făcute de Trump la adresa femeilor. “Acesta este un bărbat care le-a numit pe femei: porci, neisprăvite şi câini”, a spus candidata.