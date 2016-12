Cea mai valoroasă listare la bursă din toate timpurile

Oferta publică inițială a Alibaba Group Holding Ltd. a devenit cea mai mare din istorie, ajungând la 25 de miliarde de dolari, după ce bancherii și-au exercitat opțiunea de majorare a tranzacției cu 15%, în urma cererii solide. Instituțiile financiare care au intermediat tranzacția sunt Credit Suisse Group, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley și Citigroup. Vineri, la debutul listării Alibaba la bursa de la New York, acțiunile au urcat cu 38%, cel mai mare avans pentru o ofertă publică inițială de cel puțin zece miliarde de dolari. Vineri, pe baza prețului acțiunilor Alibaba la închiderea ședinței bursei de la New York, capitalizarea companiei chineze se ridica la 231 miliarde de dolari, depășind societățile americane Amazon și eBay.

Alibaba realizează 80% din totalul vânzărilor online din China și efectuează mai multe tranzacții decât realizează împreună Amazon și eBay. Compania a fost înființată în urmă cu 15 ani, de un fost profesor, Jack Ma, care vrea să utilizeze banii obținuți în urma listării pentru extinderea activității firmei în SUA și pe alte piețe. Cheltuielile online ale cumpărătorilor chinezi ar urma să crească în următorii ani, iar Alibaba intenționează să se extindă pe piețele emergente, în Europa și SUA. Compania a înregistrat un profit de aproape două miliarde de dolari în perioada aprilie - iunie 2014, în timp ce vânzările au urcat cu 46%, la 2,54 miliarde de dolari.

Popularitatea companiilor IT este la nivel-record de ani buni de zile. Apple se menține, din 2013, cel mai tare brand din lume, iar faptul că a reușit să vândă peste zece milioane de dispozitive iPhone 6 o va ajuta cu prisosință să rămână pe prima poziție. În 2013, Apple a rămas cel mai valoros brand din lume, fiind evaluat la 185 de miliarde de dolari, cu 1% mai mult comparativ cu 2012, în timp ce Google, plasat pe poziţia a doua, a avansat cu 5%, la 113,67 miliarde de dolari, potrivit studiului BrandZ Top 100.