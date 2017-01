Cea mai veche bancă din lume a picat lamentabil testele de stres

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a dat publicității rezultatele ultimelor sale teste de stres - banca italiană Monte dei Paschi, banca austriacă Raiffeisen, banca spaniolă Banco Popular și două dintre principalele bănci irlandeze au obținut cele mai slabe rezultate. În total, 51 de bănci au fost supuse mai multor scenarii de criză financiară. Banca italiană Monte dei Paschi, cea mai veche din lume, ar rămâne cu o rată a capitalului de bază de -2,44%, în cazul unui șoc economic care ar dura trei ani, potrivit ABE. Pragul minim fixat pentru trecerea testelor a fost de plus 5,5%. Și banca irlandeză Allied Irish Banks s-a situat sub prag, cu o rată a capitalului de bază de 4,31%. De asemenea, ABE a verificat dacă băncile ar fi capabile să mențină o rată a capitalului de bază de 7%, pragul care, în mod normal, declanșează o depreciere a obligațiunilor emise de bănci pentru a-și reface capitalul. Potrivit rezultatelor, grupul bancar spaniol Banco Popular, Bank of Ireland și Raiffeisen au picat sub acest prag, cu rate de 6,62%, 6,15% și, respectiv, 6,12%. În orice caz, pierderile totale din sistemul bancar s-ar ridica la 350 milioane euro, la care s-ar adăuga amenzi estimate la 71 miliarde euro.