Cea mai veche fabrică de ulei din ţară, „Argus”, a reluat producţia

Dacă în urmă cu aproape un an viitorul societăţii constănţene SC „Argus” SA părea incert, după ce conducerea a fost preluată de grupul de firme aparţinând omului de afaceri gălăţean Cătălin Chelu, acum lucrurile au revenit la normal. La sfârşitul lunii iulie, membrii Consiliului de Adiministraţie (CA) al „Argus”, legal recunoscuţi ca urmare a înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, au reuşit, după zeci de încercări, să pătrundă în sediul fabricii şi să intre în posesia documentelor societăţii. „Am reuşit să achiziţionăm seminţe de floarea-soarelui, mulţumită unui credit bancar, şi am repus în funcţiune, după nouă luni de pauză, liniile de procesare a seminţelor”, a declarat directorul general al „Argus”, ales în cadrul CA legal, Ioan Păuna. Cu alte cuvinte, după nouă luni de pauză impusă de reprezentanţii grupului Chelu, „Argus” a reluat producţia de ulei. Actuala conducere, recunoscută legal, a cerut şi efectuarea unui audit al activităţii societăţii în timpul „ocupării” gălăţene. „Din verificările pe care le-am făcut noi la nivelul societăţii, „Argus” a fost prejudiciată, de fosta conducere, cu peste trei milioane de euro. Am demarat toate procedurile legale pentru recuperarea prejudiciului de la vinovaţi”, a mai spus directorul Păuna.

TRANZACŢII PĂGUBOASE Pentru a împiedica „hemoragia” financiară a „Argus”, membrii CA-ului legal au fost nevoiţi să ceară băncilor în care se află conturile societăţii,retragerea dreptului de semnătură pentru reprezentanţii lui Chelu. Potrivit actualei conduceri, din documentele bancare ale societăţii reiese că, numai de la începutul acestui an, din societate au ieşit 98 de miliarde de lei, fără să fie băgat în conturi nici măcar un leu. Tot actuala conducere spune că banii au ieşit din societate în mai multe moduri, un exemplu în acest sens fiind o tranzacţie între „Argus” şi o firmă din grupul Chelu, în care „Argus” livra ulei în valoare de 5.200.000 de lei, fără să încaseze, însă, şi banii pentru marfa respectivă. Mai mult, potrivit conducerii de acum , deşi „Argus” deţine o companie proprie pentru transport, respectiv „Argus Trans”, între fabrica de ulei constănţeană şi o altă societate a grupului Chelu, „Auto Transpeed” SRL Piteşti, a fost încheiat un contract în valoare de 2.000.000 de lei, din respectiva sumă fiind plătiţi 1.200.000 de lei drept avans pentru transporturi care urmau să aibă loc, fără să se specifice când anume. „Principalul scop al tranzacţiilor încheiate între „Argus” şi diverse societăţi din grupul Chelu îl constituia secătuirea societăţii constănţene de lichidităţi”, potrivit actualei conduceri.

Societatea constănţeană s-a confruntat, începând cu anul trecut, cu o situaţie mai puţin obişnuită. Mai exact, acţionarii din cadrul societăţii s-au împărţit în două tabere, fiecare dintre ele revendicând conducerea celei mai vechi fabrici de ulei din ţară: „Argus”. Una dintre tabere este formată din societăţile omului de afaceri gălăţean Cătălin Chelu. El a preluat pachetul majoritar al fabricii la sfârşitul anului trecut, prin intermediul grupului de firme pe care îl controlează, în calitate de acţionar majoritar. Potrivit legislaţiei în vigoare, pachetul majoritar al „Argus” a fost preluat în mod fraudulos. Mai exact, acţiunile au fost cumpărate fără să respecte prevederile legale potrivit cărora atunci când un acţionar atinge pragul de 33% din acţiuni este obligat să se oprească şi să lanseze o ofertă publică de cumpărare. În prezent, Chelu deţine peste 40% din acţiunile Argus, însă, potrivit unei decizii a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) - organism de control pe piaţa de capital, el are drept de vot doar pentru 33% din acţiuni. Restul îi vor fi recunoscute doar după ce va depune oferta de preluare. Cealaltă tabără este reprezentată de restul acţionarilor Argus, care solicită omului de afaceri gălăţean să se conformeze dispoziţiilor CNVM şi să respecte legea. Societatea constănţeană nu este singura în care omul de afaceri gălăţean a preluat pachetul majoritar în mod fraudulos. Din păcate, multe dintre societăţile preluate de omul de afaceri, deşi profitabile la început, au falimentat. „Metoda e simplă: firmele din grup atacă o societate, cumpărând acţiuni în mod fraudulos, fără să respecte prevederile legale, după care scot tot ce se poate scoate din firma respectivă, secătuind-o. Apoi compania intră în insolvenţă, ceilalţi acţionari de bună credinţă suportând efectele managementului dezastruos practicat de grupul Chelu”, au spus reprezentanţi ai CA-ului legal constituit. Printre societăţile care au avut o asemenea soartă se numără şi Porţelan Dorohoi, Vulturul Comarnic şi Mecanică Rotes Târgovişte.